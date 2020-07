Auch während des Wochenendes ging vielerorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Marcelo Claure, Geschäftsführer von Softbank und Vorstandsvorsitzender von Wework, hat in einem Interview gesagt, dass der angeschlagene Bürovermittler auf dem besten Weg sei, 2021 wieder Gewinn zu machen und einen positiven Cashflow zu erzielen. Dies wäre ein Jahr früher als das Ziel, das sich das Unternehmen im Februar gesteckt hatte. Laut Claure hat Wework seit Beginn des Coronavirus-Ausbruchs eine starke Nachfrage nach Büroflächen gesehen. Außerdem hat das von Softbank unterstützte Unternehmen seine Belegschaft um mehr als 8000 Mitarbeiter reduziert, Mietverträge neu ausgehandelt und Vermögenswerte verkauft.

Das Unternehmen hat eine turbulente Phase durchlaufen, seit es seinen Börsengang im September aufgegeben hat. So war es im letzten Jahr gezwungen, Mitgründer Adam Neumann aus der Firma zu drängen, nachdem Investor Softbank sowie andere Aktionäre Probleme mit seinem Führungsstil, seinen zahlreichen Interessenkonflikten und seiner Abwicklung des Börsengangs hatten. [Mehr bei Financial Times und Reuters]

Auf Gründerszene geht es heute darum, wo das Corona-Geld für Startups steckt. Zwei Milliarden Euro will der Bund den jungen Unternehmen als Unterstützung geben, doch bisher ist kein Cent bei ihnen angekommen. Wir forschen nach, woran das liegt. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht und der vergangenen Tage:

Rivian erhält eine Finanzspritze in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar von Investoren. Unter den Geldgebern sind Amazon und Vermögensverwalter Blackrock. Bereits im Dezember 2019 hatte der Tesla-Rivale 1,3 Milliarden Dollar an neuen Mitteln aufgebracht. Dass nun trotz Corona-Krise erneut hohe Summen fließen, zeigt den Wettlauf um das erste Elektroauto im lukrativen Pick-up-Segment. Eine weitere hochkarätige Investition geht an Reliance Jio Platforms, das in den letzten zwölf Wochen mehr als 15,7 Milliarden US-Dollar von ebenso vielen Investoren gesammelt hat. Qualcomm investiert 97 Millionen Dollar. [Mehr bei Wall Street Journal, Handelsblatt und Reuters]

Rapyd soll Interesse an Teilen des insolventen Konkurrenten Wirecard haben. Außerdem denkt der britische Zahlungsdienstleister darüber nach, eine Bank in Deutschland zu kaufen, wie Rapyd-Chef Arik Shtilman dem „Handelsblatt“ sagte. Wirecard muss sich neben Kaufinteressenten auch mit ersten Sammelklagen auseinandersetzen, die Kanzleien in den USA gegen das deutsche Unternehmen eingereicht haben. [Mehr bei Handelsblatt und Handelsblatt]

Tesla hat einen Termin für seine durch die Corona-Krise verzögerte Hauptversammlung festgelegt. Die Aktionäre sind nun am 22. September zum Treffen in der Fahrzeugfabrik in Fremont in Kalifornien geladen. Die Veranstaltung wird vermutlich auch live übertragen. Außerdem gibt es Tesla-Nachrichten aus Deutschland: Dort will der US-Elektroautobauer laut eines Medienberichts weniger Beschäftigte in seinem neuen Werk in Brandenburg anstellen als angekündigt. Statt 12.000 Mitarbeitern sollen nun nur noch bis zu 10.500 Mitarbeitern im Schichtbetrieb arbeiten. Außerdem arbeitet Tesla auf einen frühen Produktionsstart hin. [Mehr bei Handelsblatt und The Verge]

Rackspace, das „Multicloud Technology Services“ anbietet, plant den Börsengang. Das Tech-Unternehmen war zuerst 2008 an die Börse gegangen und acht Jahre später wieder privatisiert worden. Nun strebt Rackspace etwa zwölf Jahre nach seinem ersten Debüt erneut ein öffentliches Angebot an, wahrscheinlich um seine beträchtliche Schuldenlast mit dem Geld zu verringern, das ein Börsengang in die Kassen einspielen wird. [Mehr bei Techcrunch]

Tiktok gerät unter Druck. Nachdem Indien etliche chinesische Apps, darunter Tiktok, verboten hat und auch Washington die App unter die Lupe nehmen will, hat Amazon seine Mitarbeiter in einer E-Mail am Freitagmorgen aufgefordert, Tiktok von ihren Geräten zu löschen. Am Freitagnachmittag revidierte das Unternehmen seine Aussage dann wieder. Die Gründe für die Kehrtwende sind nicht bekannt. Der US-Finanzdienstleister Wells Fargo hingegen scheint eine der Firmen zu sein, die Tiktok inzwischen verboten haben. [Mehr bei CNBC und The Information]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Nina Djordjevic arbeitet tagsüber in einem Startup und ist abends Profisportlerin. In einem Erfahrungsbericht schildert sie uns, wie sie beide Karrieren miteinander verbindet. [Mehr bei Gründerszene]

