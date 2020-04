Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Das Investment-Startup Robinhood steht kurz vor einem Deal: Rund 250 Millionen US-Dollar an frischem Risikokapital sollen aufgebracht werden, was den Marktwert des Unternehmens auf acht Milliarden US-Dollar steigern würde. Laut Bloomberg wird die neue Finanzierungsrunde von Sequoia Capital angeführt. Das Startup aus Menlo Park, Kalifornien, ist bekannt für seine nutzerfreundliche Software, die Millennials mit wenig Börsenerfahrung kommissionsfreien Aktien-, Krypto- und Optionshandel ermöglicht. Geld verdient Robinhood mit Zinsen von nicht eingesetztem Kapital und einem kostenpflichtigen Premium Abo-Model. Insgesamt zählte das Unternehmen im Dezember zehn Millionen Kunden.

Seit seiner Gründung im Jahr 2013 hat Robinhood Risikofinanzierungen in Höhe von 900 Millionen US-Dollar aufgebracht. Und obwohl die Firma anfangs stark unter den Ausmaßen der Corona-Krise litt und sogar schwere Ausfälle erfuhr, erzielte Robinhood im März einen Umsatz von 60 Millionen US-Dollar, was dem Dreifachen des Umsatzes vom Februar entspricht. [Mehr bei Bloomberg, CNBC und Forbes]

Auf Gründerszene: Eins ist klar: Die Corona-Krise wird die Startup-Szene nachhaltig beeinflussen. Aber wie sieht die Zukunft aus? Können wir eventuell aus vergangenen Krisen schon jetzt eine Lehre ziehen? In einem Gastbeitrag erklärt Olaf Jacobi, Partner bei Capnamic Ventures und Gründerszene-Investor, ob und wie es auch positive Entwicklungen für junge Tech-Firmen geben kann. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Uber hat seine Finanzprognose für 2020 zurückgezogen und angekündigt, Investitionen in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar abzuschreiben. In einigen Städten sind Fahrten aufgrund des Coronavirus um bis zu 70 Prozent gesunken, allerdings hat das Unternehmen durch die erhöhte Nachfrage nach Lieferungen von Lebensmitteln den Mangel an Passagierfahrten teilweise ausgleichen können. [Mehr bei Techcrunch und Bloomberg]

Twitter-Mitgründer Biz Stone sammelt Kapital für einen neuen Risikofonds und legt laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person ein Ziel von bis zu 200 Millionen US-Dollar fest. Der Fonds soll sich auf Frühphasenfinanzierungen in Startups im Bereich von Gesundheit, Arbeit, Wohlstand und Freizeit konzentrieren. [Mehr bei The Information]

Amazon bittet seine Kunden, während der Krise weniger einzukaufen, um die Belastung durch den Auftragsanstieg während der Corona-Krise in den Griff zu bekommen. Das Unternehmen stornierte unter anderem sogar eine geplante Werbeaktion zum Muttertag. [Mehr bei Wall Street Journal]

Amazon-Chef Jeff Bezos verkündete in seinem jährlichen Aktionärsbrief Hoffnung darauf, bald alle Mitarbeiter auf Corona untersuchen zu können. Experten befürchten, dass die Zahl der Covid-19-Infizierten in den Amazon-Lagerhallen Amerikas in den kommenden Tagen drastisch zunehmen werde. [Mehr bei Wall Street Journal und CNBC]

Verizon kauft die Videokonferenzplattform Blue Jeans. Geschäftsfüher Hans Vestberg sieht darin eine Chance, auf der Verizon-Vertriebsplattform mit Rivalen wie Zoom, Slack und Microsoft Teams zu konkurrieren. [Mehr bei CNBC]

Die Deutsche Telekom hat nun aus Kalifornien die endgültige Zustimmung für die Zusammenlegung ihrer amerikanischen Tochterfirma T-Mobile mit dem Rivalen Sprint bekommen. Bereits vor zwei Wochen begannen die Firmen mit den ersten Schritten der Fusionierung. [Mehr bei Handelsblatt]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Welche finanziellen Möglichkeiten und Verantwortungen haben Startups in der Krise, wenn plötzlich alles stillsteht? Welche neuen Zuschüsse gibt es und welche steuerlichen Erleichterungen? Wir haben die wichtigsten Änderungen für Startups in einem Fachbeitrag des Rechtsexperten Martin Gerecke zusammengestellt. [Mehr bei Gründerszene]

Einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende!

Eure Gründerszene-Redaktion

