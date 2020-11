Der vergangene Donnerstag sollte einer der Höhepunkte in der Aufarbeitung des Wirecard-Skandals werden. Der Ex-CEO des Konzerns, Markus Braun, stellte sich den Fragen der Abgeordneten im Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Er blieb sich im Auftreten treu: blauer Rolli, schmaler Anzug, bestechende Höflichkeit. Braun verlas zu Anfang eine Erklärung, in der er Politik und Aufsichtsbehörden entlastete. Sie hätten sich nichts zuschulden kommen lassen, seien Opfer eines großen Betrugs geworden. Braun sagte, dass er an die Unabhängigkeit und Objektivität der Ermittlungsbehörden glaube – auch, dass sie den Verbleib der vermeintlich verschollenen Wirecard-Milliarden ausfindig machen.

Die Marschroute war damit abgesteckt: Braun, die Aufsichtsbehörden, die Politik – sie alle wurden Opfer eines großen Betrugs. Der Täter, ohne dass er ihn beim Namen nannte: Jan Marsalek, flüchtiger Ex-Vorstand von Wirecard. Braun eröffnete den Obleuten des Ausschusses, dass er an diesem Tag keinerlei Fragen beantworten würde – und sich „strikt“ an sein Eingangsstatement halte.

Nur zwei profane Fragen beantwortete Braun

Die Bundestagsabgeordneten empfanden das als Farce. Und löcherten den Ex-CEO trotzdem mit Fragen, zu denen Braun konsequent die Antwort mit dem Hinweis verweigerte, dass er sich auf sein Aussageverweigerungsrecht berufe. Allein zwei profane Fragen beantwortete Braun: die zu seinem Geburtstag und zu seiner ehemaligen Tätigkeit bei KPMG Consult.

Bilanzbetrug: Wie der milliardenschwere Wirecard-Finanzskandal ans Licht kam Früher erfolgreiches Fintech, heute pleite und skandalgebeutelt – wie konnte es mit Wirecard so weit kommen? Wir zeigen, was seit den ersten Vorwürfen 2015 passiert ist.

Braun glaubt womöglich, dass er mit seinem bleiernen Schweigen das Risiko minimiert, sich angreifbar zu machen. Das genaue Gegenteil könnte aber der Fall sein. Denn die Bundestagsabgeordneten haben antizipiert, dass Braun bei seinem Auftritt Aussagen verweigern könnte.

Die Abgeordneten waren vorbereitet

„Wir Obleute im Ausschuss haben uns im Kern auf zwei Szenarien vorbereitet: Entweder Markus Braun boykottiert unsere Frage komplett, oder er macht sogenannte „gegenständlich beschränkte Aussagen“. Das heißt, dass er sich nicht zu Themenkomplexen äußert, die mit den Tatvorwürfen gegen ihn verbunden sind. Gestern ist Szenario eins eingetreten, der Mann verweigerte Antworten auf banalste Fragen“, sagt Florian Toncar. Er sitzt als Obmann für die FDP-Bundestagsfraktion im Ausschuss und ist der einzige Jurist in der Obleute-Runde.

Als ehemaliger Anwalt wertet Toncar dass Verhalten von Braun klar: Der Mann sei von seinem Anwalt auf eine betonfeste Linie eingeschworen worden, die er auf keinen Fall verlassen dürfe. Das zeige am Ende auch, wie verunsichert Braun ist, sagt Toncar.

Anzeige

„Wir sind in der zweiten Fragerunde dazu übergegangen, Herr Braun reine Faktenfragen zu stellen. Das rangierte von ziemlich einfachen biografischen Fragen bis zu den spannenden politischen Themenkomplexen, etwa seinen Treffen mit Staatssekretär Jörg Kukies und erbetenen Treffen mit der Kanzlerin. Sein Anwalt hat noch am Montag in einem Schriftsatz gegenüber dem Bundesgerichtshof angekündigt, dass Braun zu seinen Kontakten in die Politik aussagen werde. Tat er aber nicht. Er berief sich auf sein Aussageverweigerungsrecht. Das gilt nach unserer festen Auffassung bei diesen Themen aber nicht. Politische Kontakte sind nicht strafbar“, sagt Toncar.

Es drohen sechs Monate Haft

Den Abgeordneten des Ausschusses steht nun ein rechtliches Instrument zu, das sie auch nutzen wollen: Sie werden Manfred Braun dazu auffordern, sein Aussageverweigerungsrecht glaubhaft zu machen. Und zwar bei jeder Frage, die er verweigert hat – mag sie noch so banal gewesen sein. Der Ausschuss entscheidet dann in einem ersten Schritt, ob die Argumente von Braun stichhaltig sind. Wenn die Runde zu dem Ergebnis kommt, das sie es nicht sind, kann er Ordnungsgeld in Höhe von 10.000 Euro aussprechen.

„Besteht Braun weiterhin auf seinem vermeintlichen Aussageverweigerungsrecht, können wir Beugehaft beim Bundesgerichtshof beantragen. Der muss dann entscheiden, ob Brauns Argumente stichhaltig sind“, so FDP-Mann Toncar weiter. Die Beugehaft kann sich maximal über sechs Monate erstrecken – und wird einer möglichen Strafhaft nicht angerechnet, sondern kommt obendrauf. Toncar: „Die Beugehaft hat keinen Straf- sondern einen Erzwingungscharakter. Sie soll den Zeugen zur Aussage bewegen.“

Dieser Artikel erschien zuerst auf Business Insider Deutschland.