Mit dem bevorstehenden Geständnis einer Schlüsselfigur verdichtet sich der Wirecard-Skandal.

Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Im Betrugsskandal um den deutschen Finanzdienstleister Wirecard gibt es eine neue Wendung. Der Ex-Chef des Wirecard-Tochterunternehmens Cardsystems Middle East soll nach Angaben seines Anwalts Nicolas Frühsorger bereit sein, ein Geständnis abzulegen. Der Mann hatte sich in der vergangenen Woche der Strafverfolgung gestellt. Ein Haftbefehl lag wegen „dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen Betrugs im besonders schweren Fall“ vor.

Cardsystems Middle East hat seinen Sitz in Dubai und spielt eine entscheidende Rolle im Asiengeschäft von Wirecard. Ermittler vermuten, dass der Manager, dessen Name nicht veröffentlicht wurde, Geschäftszahlen in Milliardenhöhe manipuliert hat.

Vorstandschef Markus Braun stellte sich ebenfalls den Behörden. Lediglich Ex-COO und mutmaßlicher Initiator des Milliardenbetrugs Jan Marsalek tauchte unter. Die Textnachrichten, die Marsalek in den vergangenen Wochen geschrieben hat, bringen neue Details des Skandals ans Licht. Sie liegen dem Handelsblatt vor. [Mehr bei Reuters, New York Times und Handelsblatt]

Anzeige

Auf Gründerszene: Das Berliner Startup Vanta zog schon die Aufmerksamkeit auf sich, bevor es überhaupt angefangen hatte. Nach mehreren Millionenfinanzierungen wurde das Fintech nun im Juni offiziell gelauncht. Die Idee hinter Vanta: Kreditkarten speziell für Startups. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Der Twitter-Hackerskandal ruft nun das FBI auf den Plan, das genauer nachforschen will, wie sicher die Plattform wirklich ist. Twitter muss außerdem erklären, wie ein Angriff dieser Größenordnung in Zukunft verhindert werden kann. Mit dem Bitcoin-Betrug hatten Hacker Analysen zufolge Überweisungen von umgerechnet 121.000 US-Dollar erhalten.

Außerdem hat eine russische Hackergruppe bekannt als APT29 oder Cozy Bear vergangene Nacht versucht, Informationen für einen Covid-Impfstoff abzugreifen. Die Gruppe soll Verbindungen zum russischen Geheimdienst haben. [Mehr bei Reuters, CNBC, Bloomberg und Handelsblatt]

Der Europäische Gerichtshof hat die Datenschutz-Vereinbarung mit den USA – besser bekannt als Privacy Shield – gekippt. Hintergrund ist das Übermitteln von Nutzerdaten durch große Tech-Konzerne, wie zum Beispiel Google, Apple und Facebook, aus der EU heraus in die USA. Die EU erlaubt die Datenübertragung von Europäern nur in Länder, die ähnlich strenge Datenschutzrichtlinien haben. [Mehr bei Sueddeutsche, Tagesschau und New York Times]

Netflix prognostiziert weniger neue Abonnenten im dritten Quartal. Die meisten Menschen haben den ersten Schock der Covid-Pandemie überstanden und sich an die neuen Einschränkungen gewöhnt, so der Streamingdienst. Als Reaktion fiel die Aktie um neun Prozent. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass Ted Sarandos vom Chief Content Officer zum Co-CEO neben Reed Hastings befördert wird. [Mehr bei CNBC und Reuters]

Schon im August will Instagram seinen Tiktok-Konkurrenten Reels in den USA launchen. Dies teilte ein Sprecher des Unternehmens am Donnerstag mit. Anschließend soll der neue Videodienst in 50 weiteren Ländern eingeführt werden. [Mehr bei Techcrunch und Forbes]

Intel darf selbstfahrende Autos auf deutschen Straßen testen. Dies teilte der amerikanische Chiphersteller am Donnerstag mit. Die Probefahrten sollen in München beginnen und dann in ganz Deutschland stattfinden. [Mehr bei Handelsblatt]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Wie geht die Berliner Suchmaschine Ecosia mit der Corona-Krise um? Deutschlandchefin Génica Schäfgen hat uns erzählt, wie die App Donut das Team enger zusammengebracht hat und warum die Umstellung aufs Home Office einfach war. [Mehr bei Gründerszene]

Einen schönen Freitag!

Eure Gründerszene-Redaktion

BilD: Lennart Preiss/Getty Images