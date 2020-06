Was in dieser Woche wichtig war, haben wir für euch zusammengefasst.

Mitten in der Krise landete die Sportler-App Komoot mehrmals ganz oben in den Download-Charts von Apple. In der App lassen sich Wander- und Radrouten planen, unterwegs kann sie zum Navigieren genutzt werden:

Komoot: Beliebter als Whatsapp: Diese Sport-App ist Gewinnerin der Krise Komoot plant Routen für Fahrradfahrer und Wanderer. Mitten in der Corona-Krise war die deutsche Anwendung ganz oben im App-Store. Was bedeutet der Erfolg für die Gründer?

Die Idee hinter Desksharing ist, dass Mitarbeiter in immer anderen Konstellationen arbeiten und sich so gegenseitig mit kreativen Ideen anstecken. Allerdings geht das nicht immer so auf, wie man es sich vorstellt:

New Work: So wird Desksharing nicht zum Reinfall Kein fester Sitzplatz, aber ständig wechselnde Perspektiven: Das Versprechen von Desksharing hat sich für viele Firmen bisher nicht erfüllt. Eine Expertin erklärt, wie es besser klappt.

Ein Blick in die Gesellschafterliste von Wandelbots offenbart einen Traum für viele Jungunternehmen. Namhafte Investoren reihen sich aneinander und andere wollen aufspringen:

Robotik-Startup: Wieso bei Wandelbots die Investoren Schlange stehen Eine Millionenrunde nach der anderen: Die Dresdner Firma Wandelbots macht seit Jahren weltweit auf sich aufmerksam. Und kann sich ihre Investoren mittlerweile aussuchen.

Wenn Jens Begemann in wenigen Tagen Wooga verlässt, dann geht auch ein Stück Startup-Geschichte mit ihm. Aus unserer Podcast-Reihe „So geht Startup“:

