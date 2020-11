Das Berliner Solar-Startup Enpal hat eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Die Summe beträgt nach Angaben des Unternehmens „mehrere Millionen” Euro und kommt von den Zalando-Gründern Robert Gentz, David Schneider und Rubin Ritter.

In vorherigen Runden haben sich bereits bekannte Geldgeber wie Lukasz Gadowski und Alexander Samwers Fonds Picus Capital an dem Startup beteiligt. Außerdem hat es mehrere Bankkredite im hohen zweistelligen Millionenbereich erhalten. Insgesamt hat Enpal damit bereits mehr als 100 Millionen Euro von Investoren und Banken eingesammelt.

Hinter Enpal steht ein erfahrener Gründer: Mario Kohle hat zuvor die Firma Käuferportal aufgebaut (heißt inzwischen Aroundhome), seine Anteile aber 2016 an Prosiebensat.1 verkauft. Bei Käuferportal beschäftigte sich der WHU-Absolvent bereits mit der Vermittlung von Solaranlagen. 2017 gründete er sein neues Startup. Mit Enpal bieten Kohle und seine inzwischen 400 Mitarbeiter Solaranlagen zum Mieten an. Hausbesitzer sollen über das Mietmodell günstiger an Ökostrom-Module kommen als wenn sie sich eine Anlage kaufen. Die Solaranlagen vermietet Enpal je nach Größe für 50 bis 160 Euro im Monat. Nach 20 Jahren Laufzeit können die Mieter die Module für einen Euro abkaufen.

Derzeit hat Enpal nach eigenen Angaben 5.000 Mietkunden. In den nächsten sieben Jahre wolle man fünf Millionen Hausbesitzer mit Solaranlagen versorgen, so das Startup.

Hinweis: In einer früheren Version des Textes hieß es, Enpal sei laut eines Medienberichts 300 Millionen Euro wert. Dies ist falsch und wurde korrigiert.