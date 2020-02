Im Rahmen des Kurses Startup Talks at HPI bringt das Hasso-Plattner-Institut regelmäßig erfolgreiche Gründer oder Manager auf die Bühne. Die sollen ihr Wissen und ihre Erfahrungen rund ums Gründen mit den Studenten teilen. In Zusammenarbeit mit Gründerszene werden die Vorträge frei zur Verfügung gestellt:

In der achten Folge erklärt Jan Bartels, Senior Vice President bei Zalando, wie der Onlineshop so stark wachsen konnte. Er verrät in dem 80-minütigen Vortrag, welche Rolle das komplexe Logistik-Netzwerk, firmeneigene Technologien und Automatisierungslösungen dabei spielten, Zalando zum Unicorn zu machen. An der Börse haben die Berliner derzeit eine Marktkapitalisierung von zwölf Milliarden Euro. Umsätze für 2019 teilt das Unternehmen erst Ende Februar mit. In der ersten Jahreshälfte 2019 lagen sie jedoch bei etwa drei Milliarden Euro bei einem Ebit von 108 Millionen Euro.

Bartels kam 2014 zu Zalando und sitzt im Executive Committee. Zuvor arbeitete er als Associate Partner für die Unternehmensberatung McKinsey.

Bild: Zalando