Rund zwölf Jahre nach Gründung von Zalando wurde im Konzern erstmals ein Gesamtbetriebsrat gewählt. Es haben etwa 2.000 Mitarbeiter ihre Stimme abgegeben, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 40 Prozent. Das ist unterhalb des Durchschnitts von Betriebsratswahlen in Deutschland, der laut Verdi bei über 60 Prozent liegt.

Wegen der Coronakrise fand die Wahl vor allem per Brief statt. Etwa 95 Prozent derjenigen, die ihre Stimme abgegeben haben, taten dies per Brief. Auf dem Zalando-Campus waren im Laufe der vergangenen Woche Wahlkabinen aufgestellt, in denen Mitarbeiter persönlich ihre Stimme abgeben konnten. Auf Hygiene und Sicherheit wurde geachtet.

Die Initiative für den Betriebsrat kam von Benjamin Eisenführ und zwei seiner Kollegen Ende September vergangenen Jahres. Damals haben die drei Zalando-Mitarbeiter die Gründung der Mitarbeitervertretung initiiert. Mitte Dezember wurde während einer Betriebsversammlung in der Mercedes Benz Arena mit rund 2.500 Mitarbeitern ein elfköpfiger Wahlvorstand gewählt, dem Eisenführ angehört. Er stellt sich außerdem selbst zur Wahl.

Der gewählte Gesamtbetriebsrat wird 31 Mitglieder haben. Das Ergebnis nach Wahllisten:

List 1 – ZEP & Friends 10 Sitze.

List 2 – YOUnicorns 7 Sitze.

List 3 – Chantal McMahon 1 Sitz.

List 4 – DariJA – yes, we should. 1 Sitz.

List 5 – Unity in Diversity 4 Sitze.

List 6 – emPower uSmart 0 Sitze.

List 7 – Black Employee Connection (BEC) 1 Sitz.

List 8 – Zalando Parents Group 2 Sitze.

List 9 – RationaList 3 Sitze.

List 10 – Zalando BHQ Logistics 0 Sitze.

List 11 – Equal Opportunity for All 2 Sitze.

Am 11. November trifft der Betriebsrat erstmals zusammen zur konstituierenden Sitzung. Diverse Zalando-Tochtergesellschaften haben bereits eigene Betriebsräte, etwa die Logistikzentren, das Call-Center oder die Zalando-Studios, in denen unter anderem der Onlineshop produziert wird.

