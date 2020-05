Morgens in aller Früh radelt Stefan Klein (Name geändert) stets zur Arbeit. Dort angekommen, geht er in die Umkleidekabine, zieht sich seine Dienstkleidung über, clippt sich sein Namensschild an, greift zu seiner Wasserflasche und lässt sein Handy im Spind. Mobiltelefone sind auf der Arbeitsfläche verboten.

Um 05.30 Uhr geht er durch das große Drehkreuz im Logistikzentrum Zalando in Erfurt, überquert die Brücken, die aussehen wie jene an Flughafen-Terminals, um zu den riesigen Lagerhallen zu gelangen. Er sticht sich immer mit seiner Personalkarte ins System ein. Um 05.35 Uhr beginnt ein kurzes Teammeeting, maximal fünf Minuten: Plausch über die Leistung der Mitarbeiter am Vortag, Neuerungen bei Urlaubstagen oder Klatsch aus der Zentrale.

Dann geht es ans Werk. Jede Stunde ist für Klein und seine Kollegen eine neue Herausforderung, in der sie 120 Picks schaffen sollten. Das heißt: Pakete raussuchen in „Europas größtem Kleiderschrank“. So wird das Logistikzentrum in Erfurt unter Mitarbeitern genannt, es soll mit seinen 120.000 Quadratmetern eines der größten zusammenhängenden Lagerhäuser des Kontinents sein.

Kleins Schicht geht bis 14.45 Uhr. Bis zum Ende werden von ihm laut interner Vorgaben 700 Picks erwartet. Die Leitung des Logistikzentrums scheint einen sehr präzisen Überblick darüber zu haben, ob Klein das auch schafft.

Wie Zalando mit seinen Lagern

Geld einspart

Die Mitarbeiter nutzen bei der Arbeit sogenannte MDs (Mobile Datenspeicher). Geräte, mit denen sie Artikel, die von Kunden bestellt worden sind, registrieren, diese also „picken“. Das System auf den MDs findet über einen Algorithmus heraus, welcher Mitarbeiter am nahesten dran ist an einem nachgefragten Artikel – und erteilt ihm den „Pick-Auftrag“. Das spart Lauf- und Arbeitszeit. Hochgerechnet auf die rund 3.200 Mitarbeiter im Lager ist das eine enorme Effizienzsteigerung, die Zalando viel Geld spart. Ein Segen, den Zalando der Digitalisierung zu verdanken hat.

Das System weiß aber nicht nur, wann sich welcher Mitarbeiter wo befindet und wie viele Pakete er abarbeitet. Es weiß auch, wann er nicht arbeitet: Die Standzeiten werden über das System ebenso erfasst wie die Menge und Schnelligkeit seiner Picks. Sind die Mitarbeiter einmal im Logistikzentrum, können sie dem System nichts mehr vormachen: Ihre Arbeit wird komplett durchleuchtet. Und meist alle vier Wochen in Feedbackgesprächen von ihren Vorgesetzten beurteilt.

Die Kollegen von Business Insider bekamen vor Wochen einen Hinweis auf diese neue Arbeitswelt in den Logistikzentren von Deutschlands größter E-Commerce-Plattform und wollten herausfinden, wie diese Arbeitswelt aussieht und wie die Mitarbeiter damit zurechtkommen. Dafür hat Business Insider wochenlang recherchiert und mit zahlreichen Angestellten aus unterschiedlichen Zalando-Logistikzentren gesprochen. Keiner von ihnen möchte namentlich genannt werden.

Bild: Zalando