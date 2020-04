Die Corona-Krise hat die Textil- und Modeindustrie mit voller Wucht getroffen. Nicht nur der stationäre Handel steht vor existentiellen Sorgen, auch die sonst sehr erfolgreichen E-Commerce-Unternehmen verzeichnen enorme Umsatzeinbrüche. Der Online-Modehändler Zalando reagiert nun mit einem massiven Sparpaket: Das Unternehmen will künftig 350 Millionen Euro einsparen und die Gehaltserhöhungen aller Mitarbeiter ab Juli bis in den Januar kommenden Jahres verschieben.

Der Vorstand verzichtet in der Krise auf 25 Prozent Gehalt

Die Unternehmensführung beteiligt sich auch an den Sparmaßnahmen und kürzt das eigene Gehalt um 25 Prozent, das Gehalt der zweiten Managementstufe wird um 15 Prozent eingekürzt. Schließlich will der Modekonzern auch massiv die Ausgaben für Werbung herunter drehen. Das hat die Konzernführung am Donnerstagvormittag der Belegschaft in einem All-Hands-Meeting verkündet.

„Wir haben ganzheitliche Maßnahmen definiert, um Kosten zu reduzieren und unsere finanzielle Stabilität zu gewährleisten“, sagt eine Sprecherin von Zalando auf Anfrage von Business Insider. „Wir rechnen mit Einsparungen in den Bereichen Marketing, Logistik, bei Gemeinkosten sowie durch reduzierte Investitionsausgaben.“

Das Ziel der Sparmaßnahmen: Entlassungen vermeiden

Das übergeordnete Ziel der Sparmaßnahmen soll es sein, gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Und vor allem Entlassungen zu vermeiden, sagt die Sprecherin. Vergangene Woche verkündete das Unternehmen, dass im ersten Quartal des laufenden Jahres ein bereinigter Betriebsverlust von deutlich mehr als 28 Millionen Euro anfallen werde. Auch die Jahresprognose sei nicht mehr zu halten.

Zalando gibt sich aber trotzdem kämpferisch: „Unser Unternehmen ist stark und wir werden unsere Widerstandsfähigkeit in der aktuellen Krise unter Beweis stellen“, sagt die Sprecherin von Zalando zu Business Insider. „Wir sind überzeugt, dass wir durch die Investitionen des letzten Jahrzehnts alle nötigen Voraussetzungen geschaffen haben, um diese Krise gut zu überstehen.“

Bild: Unsplash/ Claudio Schwarz