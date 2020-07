Das hochfinanzierte Berliner Fintech Zeitgold ist mit seiner Mission, kleine Unternehmen vom Papierkram zu befreien, vorerst gescheitert. Die Buchhaltungssoftware des Unternehmens wird Mitte September eingestellt. Nach einer mehrwöchigen Analyse sei man „schlussendlich zu der schwerwiegenden, aber unvermeidlichen Einsicht gekommen“, dass man „für das derzeitige Hauptprodukt keine tragfähige Zukunft“ sehe, teilten die Zeitgold-Gründer auf ihrer Website mit. Damit verbunden ist auch ein personeller Kahlschlag: An den Standorten Berlin und Tel Aviv müssen insgesamt 75 Mitarbeiter gehen. 30 Angestellte sollen dann noch übrig sein.

Zeitgold wurde 2015 von den ehemaligen Sumup-Gründern Stefan Jeschonnek und Jan Deepen gestartet. Mithilfe einer KI-gestützten Software sollten Selbstständige und Kleinunternehmen ihre Buchführung zeitsparend vereinfachen können. Nutzer deponierten ihre Rechnungen, Mahnungen und Dokumente in einer Box, die ein Mitarbeiter von Zeitgold regelmäßig abholte. Die Unterlagen wurden dann digitalisiert und mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz und Algorithmen in eine logische Reihenfolge und Ablage gebracht. Eine Smartphone-App erstellte daraus To-dos oder erinnerte an Zahlungsfristen.

Corona-Krise machte Zeitgold zu schaffen

Das bevorstehende Aus kommt insofern überraschend, als dass Zeitgold erst im Mai eine weitere Finanzierung über 27 Millionen Euro erhalten hat. Insgesamt belaufen sich die Investorengelder seit Gründung auf mehr als 50 Millionen Euro. Auf Nachfrage von Gründerszene zu den Hintergründen verwies ein Sprecher auf den Blogeintrag. Es ist davon auszugehen, dass die Corona-Krise dem Startup schwer zugesetzt hat.

Das Branchenportal Financefwd berichtete bereits im Mai über Probleme. Zeitgold konzentrierte sich vor allem auf kleine Ladengeschäfte und Restaurants, die wegen der Corona-Pandemie jedoch lange schließen mussten. Um Kosten zu sparen, dürften viele Kunden zuerst den Buchhaltungs-Service gekündigt haben. Laut Financefwd hatte sich das Startup schon damals nach Kunden aus krisenfesteren Branchen umgesehen.

Wie geht es nun für das Fintech weiter? Laut Mitteilung sollen die gekündigten Mitarbeiter eine Abfindung erhalten. Zudem wolle man betroffene Mitarbeiter mit Referenzschreiben und Bewerbungstrainings bei der Jobsuche unterstützen, heißt es. Der verbleibende Kern soll indes ein neues Softwareprodukt entwickeln. Der Name steht bereits: Es heißt Sorted und soll Selbstständigen helfen, ihre Steuererklärungen zu erstellen und fristgerecht einzureichen.

