Zeit – was ist das eigentlich? In der Corona-Krise beschäftigen sich viele einmal mehr mit den Stunden, die jeden Tag vor ihnen liegen – und die für manch einen auf seltsame Art und Weise viel schneller vergehen als sonst. Wann hat die Pandemie begonnen? Seit wann leben wir in diesem Ausnahmezustand? Ein strukturierter Alltag kann helfen, sich zu orientieren und trotz aller mentalen Herausforderung, auch produktiv zu bleiben. Autor, Verleger und Blogger Tim Reichel, 32, erklärt in seinem neuen Buch „Busy is the New Stupid“ (Finanzbuch Verlag), wie das funktionieren kann – und wieso wir am Ende nicht nach einem vollen Terminkalender streben sollten.

Tim, vermutlich war Zeitmanagement noch nie so wichtig wie in diesen Wochen. Viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie Angestellte sitzen zu Hause und müssen sich jetzt und vielleicht zum ersten Mal in ihrem Berufseben selbst organisieren – und das unter erschwerten Bedingungen, weil zum Beispiel auch noch die Kinder bespaßt werden wollen.

Richtig, wir müssen uns selbst organisieren! Vorher wurde uns das vom Chef vorgegeben. Man kommt ins Büro, findet eine gewisse Arbeitsatmosphäre vor, es gibt Kollegen, die aufpassen, dass man nicht den ganzen Tag im Internet surft. Außerdem finden Meetings statt und Pausen. Der Tag ist strukturiert. Das fehlt zu Hause größtenteils, wir müssen selbst darauf achten. Diese Selbstdisziplin und -organisation müssen viele Menschen jetzt neu lernen. Dabei helfen auf Dauer nicht nur kleine Tricks wie etwa den Wecker in einen anderen Raum zu stellen, um morgens um acht Uhr aufzustehen. Es braucht langfristige und nachhaltige Strategien, um Verhaltensmuster zu entwickeln. Denn viele Expertinnen und Experten glauben schon jetzt, dass sich die Arbeitswelt durch die aktuelle Situation verändern wird – eben weil wir gerade sehen, dass es funktionieren kann, sich zu Hause zu organisieren, sich selbst die Zeit einzuteilen und auch selbst Prioritäten zu setzen – und das Ganze dann auch noch mit dem Leben in Balance zu bringen. Denn es soll nun auch niemand zu Hause überpowern und im nächsten Schritt in der Depression oder im Burnout landen.

Ein Chef sagte kürzlich in einem Interview, dass er seine Mitarbeiter zu Beginn der Pandemie wenig kontrolliert hätte. Er glaubte dann, dass sie die Situation ausnutzen würden. Was ist besser: die strenge Kontrolle durch den Vorgesetzten oder die Selbstorganisation?

Die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch die Chefinnen und Chefs sind dafür einfach zu unterschiedlich. Ich finde es super, viele Eigenentscheidungen treffen zu können. Aus Sicht des Arbeitnehmers würde ich meinem Vorgesetzten klar sagen, was ich möchte, wie ich am besten arbeiten kann. Vielleicht reicht es dafür, sich jeden Tag fünf Minuten auszutauschen. Kommunikation ist entscheidend: einfach fragen, was für alle am besten passt, das Ganze spielerisch lösen. Schließlich ist das Homeoffice in unserer Kultur in gewisser Weise noch fremd.

Du schlägst vor, eine Not-to-do-Liste zu schreiben, auf der etwa steht: „nicht ans Telefon gehen“. Brauchen Erwachsene so etwas wirklich? Die Tipps klingen sehr simpel.

Das stimmt, sie sind simpel. Aber es ist auch simpel, dass Sport einen gesund hält. Oder dass viel Wasser trinken gut für einen ist. Oder früh ins Bett gehen. Aber machen Erwachsene das deswegen? Nein. Deswegen ist die Not-do-to-Liste eine Erinnerungsstütze. Das Konzept von der To-do-Liste, die ja fast jeder hat, wird hier umgedreht. Was wir jetzt nicht machen dürfen: eine Liste nehmen und da 100 Dinge drauf schreiben. Das funktioniert nicht.

Sondern?

Überlegen wir, welches Verhaltensmuster dazu führt, dass wir abgelenkt sind. Wenn es zum Beispiel das Smartphone ist, dann hilft es, einen Post-it an den Monitor zu kleben mit dem Hinweis, nicht aufs Smartphone zu gucken. Dann muss einem natürlich auch klar sein, was passiert, wenn ich es trotzdem mache. Dann muss es eine Strafe geben, die ich mir selbst auferlege, zum Beispiel eine Überstunde. Zeitmanagement muss also manchmal auch ein bisschen wehtun.

Du beschreibst allein 60 methodische Ansätze: die Drei-P-Regel, Mindmaps, Traumpläne, eine Nutzwertanalyse – und dann habe ich mit der eigentlichen Planung meines Tages noch gar nicht begonnen. Wie aufwendig muss Zeitmanagement wirklich sein?

In „Busy is the New Stupid“ möchte ich keine Komplettlösung geben. Es handelt sich nicht um einen roten Faden von Methode zu Methode, es sind nur Möglichkeiten. Diese Strategien und Konzepte werden auch nicht bei jedem funktionieren. Ich kenne erfolgreiche Menschen, Selfmade-Milionäre, die sich keinen Tagesplan machen, weil er sie einschränkt. Wir können aber in jedem Ratgeber der Welt nachlesen, dass es sich lohnt, sich einen Tagesplan zu machen. Mein Buch möchte ich deswegen wie einen Werkzeugkoffer verstanden wissen, aus dem sich jeder sein Tool heraussuchen kann. Und wenn die eine Methode nicht passt, wählen der Leser und die Leserin eine andere. Ein gutes Zeitmanagement ist flexibel und individuell. Es gibt nicht das gute Zeitmanagement.

Jeder soll sich seinen Tag vorplanen, rätst du. Gerade in der Corona-Zeit gestaltet sich das mitunter schwierig, weil zum Beispiel auf einmal ein Kind weint oder die Internetverbindung schlecht ist und der Call nicht stattfinden kann. Wie viel Raum muss für Spontanes bleiben?

Es gibt eine Daumenregel in der klassischen Zeitmanagement-Literatur, die besagt: 50 Prozent der Zeit verplanen, 50 Prozent frei halten. Das hört sich sehr konservativ an, ist aber sinnvoll, weil dann doch eine Aufgabe dazwischen kommen kann, die wir vorher nicht auf dem Schirm hatten. Und ich bleibe auch dabei: sich einen Tagesplan zu erstellen ist wichtig. Aber, und das ist das Entscheidende: Wir dürfen auf gar keinen Fall dabei bleiben, wenn wir gute Gründe haben, davon abzuweichen. Wir dürfen unseren Plan also durchaus updaten. Nur die erste Richtschnur, die ist wirklich wichtig, um zu wissen, wie der Tag beginnen soll.

Jeder Biorhythmus funktioniert anders. Was ist, wenn ich mich immer erst am Nachmittag produktiv fühle? Muss ich das Wichtigste dann trotzdem am Morgen machen?

Wer die Möglichkeit hat, sich seine Aufgaben selbst einzuteilen, wäre blöd, sich nicht an den eigenen Leistungshochs und -tiefs zu orientieren. Wer morgens nicht so viel hinbekommt, kümmert sich dann eben um weniger Wichtiges wie die Ablage oder Kommunikation. Und am Nachmittag ist der Fokus dann scharf für kompliziertere Aufgaben. Wir müssen also in uns hineinhören, wann wir am effizientesten sind. Das braucht etwas Organisationsaufwand, der sich aber schon nach der ersten Woche lohnt. Viele Menschen arbeiten allerdings nicht selbstbestimmt, weil der Chef den Tag vorgibt. Dann gilt es, die eigenen, besseren Phasen zu verhandeln und zum Beispiel mal ein Meeting auszusetzen, um sich anderen Aufgaben zu widmen.

Wie gelingt das?

Ein Trick ist zum Beispiel die „Fuß in der Tür“-Taktik. Das habe ich aus dem Englischen von Tim Ferriss übersetzt. Dabei geht es darum zu signalisieren, dass der Angestellte statt dem Meeting beizuwohnen lieber eine wichtige Aufgabe erledigen will, frei nach dem Motto: „Lieber Chef, ich kümmere mich um etwas anderes, informiere mich aber nach der Konferenz über den Inhalt und arbeite ab, was sich ergeben hat.“ Sagen Chef oder Chefin Ja, hat der Arbeitnehmer den Fuß in der Tür, das auch beim nächsten Mal so hinzubekommen. Die Vorgesetzten vertrauen dann auf das Gespür desjenigen, wichtige von weniger wichtigen Meetings zu unterscheiden und ihre Ressourcen im Interesse des Unternehmens optimal einzusetzen.

Fünf Tipps von Tim Reichel 1. Den eigenen Tag im Voraus planen 2. Eine Tagesaufgabe bestimmen (Was ist heute meine wichtigste Aufgabe, die auf jeden Fall erledigt werden muss?) 3. Termine mit sich selbst festlegen 4. In Etappen arbeiten (Pausen machen) 5. Not-to-do-Listen führen

Denn niemand, sagst du, solle seine Zeit mit Sachen verschwenden, die ihn oder sie nicht weiterbringen. Woher weiß ich im Vorfeld, was mich nicht weiterbringt?

Natürlich soll niemand, der gerade wichtige Ziele verfolgt, sich von stupiden Tätigkeiten ablenken lassen. Das bedeutet aber nicht, dass niemand mehr Hobbys haben oder abends auf dem Sofa liegen und Netflix gucken darf. Es geht mehr darum, das dann bewusst zu tun – und eine TV-Show kann ja auch inspirierend sein. Oder auch nur zum Abschalten dienen. Mir geht es nur darum zu sagen: Wenn wir unsere Zeit schon für etwas einsetzen, dann sollten wir das tun, so gut es geht.

Aber dieses viele Planen kann auch ganz schön stressen.

Es gibt viele Menschen, die keine Termine machen. Es ist allerdings schwierig, mit solchen Personen zu arbeiten. Es kommt aber drauf an, wie wir unsere Pläne sehen: Wenn jeder Punkt einer To-do-Liste einen enormen Druck auf einen ausübt, dann stimmt vielleicht die Einstellung zu der Liste nicht. Grundsätzlich ist so eine Liste ja nur eine Auslagerung unserer Gedanken auf Papier. Heißt: Wir können uns fokussiert mit etwas anderem beschäftigen, weil wir nicht immerzu an die Punkte denken müssen, sie stehen ja dort. Das ist das Mindset, das ich gerne transportieren möchte: Die Liste ist kein Druckmittel! Die Einstellung muss nur stimmen: Wir wollen nichts vor uns herschieben, deswegen machen wir uns an die Arbeit. Und es wäre doch schade, wenn wir uns wegen schlechter Organisation selbst im Weg stehen.

Und was ist, wenn ich nun ständig plane und trotzdem nichts hinkriege?

Einen Schritt zurückgehen. Vielleicht sind die Pläne zu ambitioniert? Vielleicht sind sie nicht kleinschrittig genug? Bevor wir planen, sollten wir uns fragen: Was wollen wir eigentlich? Also den Ist-Zustand anschauen und das Ziel und dann die Schritte überlegen, wie ich vom einen zum anderen Punkt komme. Wenn es zum Beispiel darum geht, die eigenen vier Wände sauber zu machen, muss es nicht heißen: „Wohnung aufräumen“! Es reicht auch ein: „Wohnzimmer saugen!“, um den ersten Schritt zu tun. Es gilt, Ideen in Handlungen herunter zu brechen. Auch eine Deadline kann nicht schaden.

Angenommen, mein Plan klappt im Büro schon mal richtig gut, und ich bin vor allen anderen Kollegen fertig. Trotzdem muss ich bis 18 Uhr dort bleiben. Ist der 9-to-5-Tag nicht längst hinfällig?

Ja, er ist auf jeden Fall überholt. Ich habe dazu auch ein eigenes Kapital geschrieben, zu eben diesem Beschäftigungswahn. Die Menschen vergleichen sich miteinander, und dabei spielt es auch keine Rolle, wie gut ihre Ergebnisse sind. Wenn ein Arbeitnehmer zwei Stunden eher das Büro verlässt, weil er seine Aufgaben erledigt hat oder sogar noch mehr geschafft hat, wird er als Faulpelz wahrgenommen. Das ist furchtbar! Deswegen rate ich, dann auch nicht nach Hause zu gehen, sondern die Zeit für eine weitere Aufgabe zu nutzen. Oder den Kolleginnen und Kollegen Hilfe anzubieten. Ich empfehle insbesondere die Weiterbildung zum Beispiel durch eine Online-Seminar. Es geht um das Verfolgen persönlicher Ziele, ohne sich aber gleich wieder zu überladen. Am Ende wollen wir erfolgreicher und glücklicher werden.

Weswegen ich meine gewonnene Zeit zum Nachdenken und mich Weiterentwickeln nutzen soll. Muss ich jetzt auch noch meine gesamte Freizeit durchplanen?

Nein, den ganzen Tag bis auf die Minute durchzuplanen – das geht mal ein, zwei Tage und muss auch mal sein, wenn jemand ein Unternehmen gegründet oder ein Baby bekommen hat. Grundsätzlich bin ich aber ein großer Freund davon, mich in verschiedenen Phasen des Tages treiben zu lassen. Mir geht es mit dem Buch mehr darum, zu zeigen, wie wir auf Ideen kommen und Probleme lösen, um den eigenen Standpunkt besser einordnen zu können. Dabei darf natürlich die Zeit für Sport, für die Partnerschaft, Familie und Freunde nicht zu kurz kommen. Das gehört alles dazu – und ist auch Teil eines guten Zeitmanagements. Pausen sorgen dafür, dass wir langfristig leistungsfähig und, viel wichtiger, glücklich und inspiriert bleiben.

