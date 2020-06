Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Zooms Quartalszahlen spiegeln den Erfolg des Videokonferenz-Dienstes während der Coronakrise wider. Nachdem Millionen Menschen plötzlich von zu Hause arbeiten, haben Dienste wie Zoom, Slack oder Microsoft Teams enormes Wachstum erlebt.

So meldete Zoom am Dienstag einen Umsatz von 328,2 Millionen US-Dollar für das erste Quartal, ein Plus von 169 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn betrug 27 Millionen. Wurden im Dezember noch zehn Millionen Videokonferenzen am Tag abgehalten, sind es inzwischen 300 Millionen. Auch die Prognosen sind rosig: Zoom erwartet, seine Gewinne in diesem Jahr zu verdreifachen. [Mehr bei CNBC, Wall Street Journal und Handelsblatt]

Anzeige

Auf Gründerszene: Geldgeber aus den USA investieren verstärkt in europäische Firmen. Inzwischen ist ein amerikanischer VC an einer von fünf europäischen Finanzierungsrunden beteiligt. Wird die Pandemie diesen Trend ausbremsen? [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Bird hat das Scooter-Sharing in mehreren Städten im Nahen Osten eingestellt, eine Operation, die von Circ betrieben wurde. Bird hatte den deutschen Konkurrenten im Januar aufgekauft. Durch die Schließung werden laut eines Medienberichts rund 100 Circ-Mitarbeiter entlassen. Bis zu 10.000 Circ-Roller sollen zum Recycling an ein Drittunternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten geschickt werden. Bird schrieb in einer Erklärung, den Nahen Osten nicht verlassen zu wollen. Man wolle den Betrieb nur „pausieren“ und plane, im Herbst in die Region zurückzukehren. Bird betreibt immer noch einen eigenen Dienst in Tel Aviv. [Mehr bei Techcrunch]

Warner Music und Zoominfo bringen nach Monaten relativer Ruhe aufgrund der Pandemie diese Woche wieder Leben an die Börse. Beide Unternehmen planen, ihre Aktien am Mittwoch beziehungsweise Donnerstag zu notieren und insgesamt möglicherweise mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar aufzubringen. Der Musikkonzern, der Superstars wie Ed Sheeran oder Bruno Mars unter Vertrag hat, kehrt nach neun Jahren als Privatfirma wieden an die Börse zurück, während es für den Software-Konzern Zoominfo das Debüt ist. [Mehr bei Market Watch und Wall Street Journal]

Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat in einem virtuellen Firmenmeeting seine Entscheidung verteidigt, einen umstrittenen Post von US-Präsident Donald Trump nicht zu moderieren. Dieser hatte geschrieben: „Wenn die Plünderungen beginnen, beginnen die Schießereien“, was viele als einen indirekten Aufruf zur Gewalt interpretierten. Zuckerberg will trotz Kritik aus den eigenen Reihen nicht von seiner Meinung abweichen. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Facebook nach einer Investition in den indischen Telekommunikationsbetreiber Reliance Jio (5,7 Milliarden US-Dollar) nun auch noch in Gojek investiert, einen indonesischen Fahrdienstvermittler und Lebensmittellieferdienst. Neben Facebook investierte auch Paypal – die Höhe der Summen wurde jedoch nicht veröffentlicht. [Mehr bei New York Times, Techcrunch und Bloomberg]

Twitter, Facebook und Google schlagen zurück: Eine von der Technologiebranche unterstützte Interessenvereinigung hat eine Klage gegen US-Präsident Donald Trump wegen seines Dekrets zur stärkeren Reglementierung sozialer Medien eingereicht. Das Zentrum für Demokratie und Technologie (CDT) mit Sitz in Washington ist der Meinung, dass Trumps Erlass gegen den 1. Zusatzartikel der Verfassung verstößt, der unter anderem Gesetze gegen die Redefreiheit verbietet. [Mehr bei Handelsblatt]

Twitter hat am Dienstag den ehemaligen Finanzvorstand von Google, Patrick Pichette, zum neuen Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens ernannt. Pichette übernimmt die Rolle von Omid Kordestani, der aber im Vorstand verbleiben soll. [Mehr bei CNBC]

Volkswagen hat seine Investition in Höhe von 2,6 Milliarden US-Dollar in die Ford-Tochter Argo AI abgeschlossen. Der Vertrag des deutschen Autobauers mit dem autonomen Fahrzeug-Startup mit Sitz in Pittsburgh wurde erstmals im Juli bekannt gegeben. [Mehr bei CNBC]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: In seiner Drehmoment-Kolumne argumentiert unser Autor Don Dahlmann, warum die Autoindustrie ihr Geschäftsmodell ändern muss, wenn sie überleben will. Seiner Meinung nach muss die Industrie sich umstellen, flexibler und digitaler werden. [Mehr bei Gründerszene]

Einen schönen Mittwoch!

Eure Gründerszene-Redaktion

Bild: Kena Betancur/Getty Images