Zoom profitiert von der Corona-Krise, die Millionen Arbeiter ins Homeoffice geschickt hat. Über den Videodienst ist es einfach für Kollegen, in Kontakt zu bleiben und weiterhin Meetings abzuhalten. Doch nun sieht sich Zoom mit Datenschutz-Vorwürfen konfrontiert: Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat sogar Untersuchungen gegen den Videokonferenz-Anbieter eingeleitet und auch der Hamburger Datenschützer Johannes Caspar äußerte sich in einem Medienbericht „besorgt“ über die Bereiche Datenschutz und Datensicherheit bei Zoom.

Auch die beliebte App Houseparty, bei der sich mehrere Freunde zum virtuellen Chat treffen können, und ihr neuer Besitzer Epic Games gerieten in Kritik. So berichteten mehrere Medien, Houseparty sei von Hackern angegriffen worden und Nutzerdaten seien gestohlen worden. Das US-Medium Techcrunch widerlegte einige der Behauptungen jedoch im Nachhinein wieder. [Mehr bei Handelsblatt, Handelsblatt und Techcrunch]

Auf Gründerszene: Wie sehen die Heimbüros von Gründern aus? Wir haben bei Arnas Bräutigam, dem Gründer von Startupdetector, nachgefragt. Der arbeitet derzeit in seinem zum Büro umfunktionierten Schlafzimmer. Seine zwei Kinder dürfen nur reinkommen, wenn die Tür angelehnt ist. [Mehr bei Gründerszene]

Xerox gibt sein feindliches Übernahmeangebot für den größeren Rivalen HP auf. Der Druckerhersteller verwies dabei auf die Gesundheitskrise und die wirtschaftlichen Einschränkungen durch Covid-19. Es sei nicht „ratsam“, dies angesichts der augenblicklichen Lage weiter zu verfolgen. [Mehr bei Wall Street Journal]

Microsoft, Amazon, Citrix, Regeneron, Netflix, Gilead und Nvidia waren einige der wenigen in den USA notierten Unternehmen, die das erste Quartal 2020 mit einem Aktiengewinn abschlossen. Insgesamt fiel der S&P 500 aufgrund der Coronavirus-Pandemie in den ersten drei Monaten des Jahres um 20 Prozent und brach damit den Rekord von 1938. Neben den genannten Unternehmen halten Analysten auch den Fitness-Bike-Anbieter Peloton für eines der Unternehmen, das gestärkt aus der Krise hervorgehen könnte. [Mehr bei CNBC, CNBC und CNBC]

Huaweis Verwaltungsratsvorsitzender Eric Xu warnte die USA, dass die chinesische Regierung eingreifen werde, wenn das Land weiterhin den Zugang des chinesischen Unternehmens zu Lieferanten einschränken werde. Xu sagte, er glaube, Peking werde mit eigenen Restriktionen gegen amerikanische Unternehmen in China reagieren. [Mehr bei Wall Street Journal]

Uber will wie auch Facebook die Covid-19-Pandemie nutzen, um sein Image aufzubessern. Der Fahrdienstvermittler verspricht zehn Millionen Freifahrten und Lebensmittellieferungen für Beschäftigte im Gesundheitswesen, Senioren und andere vom Ausbruch betroffene Menschen. [Mehr bei The Verge]

Palo Alto Networks übernimmt das IT-Unternehmen Cloudgenix für 420 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig gab Nikesh Arora, der CEO des IT-Sicherheitsanbieters, bekannt, während der Pandemie auf sein Gehalt verzichten und keine Mitarbeiter entlassen zu wollen. [Mehr bei Techcrunch und CNBC]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: In unserem Gründerszene-Podcast berichtet Maximilian Block, Gründer der Online-Rechtsberatung Advocado, warum es seiner Meinung nach „keine Gewinner“ in der Corona-Krise gibt und welche Fragen Startups jetzt am stärksten beschäftigen. [Mehr bei Gründerszene]

