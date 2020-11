Winzige Dimensionen: Der Deutsche Zukunftspreis 2020 geht an ein Team, das die EUV-Lithografie entwickelt hat.

Der Deutsche Zukunftspreis 2020 geht an ein Team aus Thüringen und Baden-Württemberg, das eine Technologie entwickelt hat zur Herstellung von Mikrochips, die beispielsweise in Smartphones eingesetzt werden. Die Methode der optischen Lithografie wird mit extremem UV-Licht (EUV) kombiniert – so kann in winzigen Dimensionen gearbeitet werden, in etwa in der Größenordnung eines Zehntausendstels der Dicke eines Menschenhaars.

Die neuartige EUV-Lithografie wurde von Dr. Peter Kürz vom Technologiekonzern Zeiss und seinem Team entwickelt und wird in Zukunft in der Produktion besonders leistungsstarker Mikrochips helfen. Diese Chips werden zum Beispiel im Bereich Smart Homes, Robotertechnik oder für autonome Fahrzeuge benötigt.

Der Preis in Höhe von 250.000 Euro wurde am Mittwochabend von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehen. Jedes Jahr werden mit der Auszeichnung Fortschritte im Bereich Technik und Innovation gewürdigt. [Mehr bei Handelsblatt und ZDF]

Salesforce soll in Gesprächen mit Slack stehen, um die Firma zu übernehmen. Dies berichtet das Wall Street Journal. Für den internationalen Cloud-Anbieter Salesforce könnte es die größte Übernahme in seiner Unternehmensgeschichte sein. Slack könnte mit 17 Milliarden US-Dollar bewertet werden. Die Aktie des Instant-Messaging-Dienstes stieg um rasante 38 Prozent. Der Deal könnte nächste Woche bekanntgegeben werden. [Mehr bei CNBC und Handelsblatt]

Tiktok bekommt einen weiteren Aufschub von der amerikanischen Regierung unter Präsident Donald Trump. Eigentlich hätte der Mutterkonzern Bytedance das US-Geschäft der Kurzvideo-Plattform bis Freitag verkaufen sollen. Die neue Frist ist nun der 4. Dezember. Bytedance steht seit Monaten in Gesprächen mit Walmart und Oracle. [Mehr bei Reuters und Bloomberg]

Amazon Web Services (AWS), Amazons Cloud-Service, ist am Mittwoch für mehrere Stunden ausgefallen. Die Störung hat mehrere Webseiten und Internetdienste lahmgelegt, darunter Roku, Adobe, Acorns, Flickr und die Washington Post. Nach Angaben von Amazon liegt der Fehler bei Kinesis, einem Programm, das große Datenmengen verarbeitet. [Mehr bei The Verge, CNBC und Bloomberg]

Frankreich fordert von den großen amerikanischen Tech-Konzernen ab Dezember eine Digitalsteuer. Bislang mussten Facebook, Google und weitere Firmen nur in dem Land ihres Hauptsitzes – also den USA in diesem Fall – Steuern abführen, obwohl in vielen anderen Ländern Einnahmen erwirtschaftet werden. Frankreich hatte eine EU-Steuer vorgeschlagen, diese aber nicht durchsetzen können. Ab sofort müssen nun Konzerne, die mit Werbung im Internet oder Onlinehandel ihr Geld verdienen und dabei weltweit mehr als 750 Millionen Euro (25 Millionen davon in Frankreich) einnehmen, in Frankreich Steuern zahlen. Es handelt sich dabei um drei Prozent ihrer in Frankreich erwirtschafteten Gewinne. [Mehr bei Techcrunch und Reuters]

Cast, ein Anbieter von individuell zugeschnittenen Multi-Cloud-Angeboten, hat 7,7 Millionen US-Dollar in einer Seed-Finanzierungsrunde eingesammelt. Zu den Investoren zählen T Ventures, DNX, Florida Funders und andere Business Angel. Cast bietet Entwicklern die Möglichkeit, verschiedene Clouds für unterschiedliche Zwecke zu nutzen. [Mehr bei Techcrunch]

