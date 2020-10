Wenn Mitarbeiter zur Mangelware werden

Die Suche nach Team-Zuwachs stellt Unternehmen immer wieder vor große Herausforderungen. Denn der Run auf junge und erfahrene Talente ist ungebrochen und die Konkurrenz schläft nicht. Viele Firmen plustern ihre Stellenanzeigen dann mit vermeintlich verlockenden Benefits wie frischem Obst oder einem Lunch-Zuschuss auf. Um sich mit zusätzlichen Vorteilen abzuheben, ist das gar nicht schlecht. Doch der Sinn fürs Wesentliche sollte dennoch nicht verloren gehen. Worauf Bewerber besonders achten und was für sie den alles entscheidenden Unterschied macht.

Wie Unternehmen neue Bewerber finden

Die meisten Faktoren, die Firmen bei der Mitarbeitersuche beachten sollten, liegen auf der Hand: Dazu gehört ein zügiger und ebenso unkomplizierter wie klar strukturierter Bewerbungsprozess. Den Bewerbern mit Interesse zu begegnen sowie gleichzeitig Einblicke in das Unternehmen und den Job zu geben, sind außerdem essenziell. Und kompetentes Auftreten sollte ohnehin selbstverständlich sein. Auch das Hinterfragen, warum ein Wunschkandidat eine Absage erteilt, ist vor allem mit Blick auf die weitere Suche relevant. Denn daraus können Unternehmen lernen und schließlich nachjustieren, um das nächste passende Teammitglied für sich zu gewinnen.

Doch erst einmal muss man diese Jobanwärter überhaupt finden – und schon das kann zur Hürde werden. Die Zielgruppe für die offenen Stellen genau zu definieren ist dabei Schritt Nummer eins. Das Jobgesuch entsprechend zu platzieren Schritt zwei. Für viele Unternehmen besteht der dritte und wichtigste Schritt darin, ein paar Textschnipsel zusammenzukopieren, die den Arbeitgeber und die Stelle beschreiben. Die Inserate mit informativen und überzeugenden Inhalten zu füllen, ist jedoch noch einmal eine Klasse für sich. Natürlich gehört eine präzise Beschreibung der Tätigkeit und der dafür notwendigen Voraussetzungen dazu. Welche zwei Angaben darüber hinaus in keiner Stellenanzeige fehlen sollten:

1. Eine Frage des Geldes

Über Geld spricht man nicht? Sollte man aber. Denn laut einer aktuellen Studie wünscht sich die Mehrheit der Jobsuchenden transparente Gehaltsangaben in Stellenanzeigen.1 Warum also warten, bis beide Parteien im Bewerbungsgespräch wie die Katzen um den heißen Brei schleichen und dann erst bei der leidigen Gehaltsfrage landen? Wenn diese beim ersten Treffen überhaupt schon zur Sprache kommt, wird sie doch von vielen Unternehmen gerne vorerst unter den Tisch gekehrt. Auch die Bewerber fühlen sich selten wohl, wenn sie bei diesem Thema direkt mit der Tür ins Haus fallen.

Obwohl es in einigen Ländern wie Österreich Gang und Gäbe ist, offen die Bezahlung zu kommunizieren, ist es hierzulande eher untypisch. Ganz im Gegenteil: Oft wird sogar von den Bewerbern selbst erst einmal eine Gehaltsvorstellung eingeholt. Das Positive: Wenn Unternehmen ihr Verhalten jetzt ändern und klare Angaben machen, heben sie sich von der Masse ihrer Konkurrenten ab. Und nicht nur das. Die Trefferquote der angesprochenen Kandidaten steigt, da diese bereits beim Abschicken der Bewerbung eine der wichtigsten Fragen geklärt wissen. Ein Absprung vor Vertragsunterzeichnung aufgrund des Gehalts wird mit stärkerer Transparenz so schnell nicht mehr passieren.

2. Die Meinung anderer

Für fast alles kann man mittlerweile Bewertungen abgeben und sich an der Beurteilung durch andere orientieren. Wie gefallen die neuen Schuhe? War das gelieferte Essen pünktlich und empfehlenswert? Sogar: Wie war der Besuch beim Arzt? Und das ist nur ein Bruchteil dessen, was möglich ist. Genauso finden sich im Netz auch zahlreiche Arbeitgeberbewertungen und für diese interessieren sich Bewerber besonders.

Während auf eine sehr gute Bewertung gerne ab und zu in Stellenanzeigen hingewiesen wird, erscheint Unternehmen alles andere eher wenig erwähnenswert. Doch Jobsuchende empfinden es als positiv, wenn das Inserat die Evaluation eines Bewertungsportals enthält – ein Ergebnis, zu dem ebenfalls die neue Studie kommt.1 Zu Fake-Bewertungen, die den Durchschnitt gezielt nach oben treiben, sollten Unternehmen jedoch keinesfalls greifen. Denn eine plötzliche Reihe an guten Bewertungen innerhalb kürzester Zeit kann verdächtig erscheinen. Ganz davon abgesehen, dass es moralisch fragwürdig ist. Ebenso schrecken natürlich auch viele negative Meinungen ab. Sich um ein wahrhaftig positives Firmenimage zu kümmern, bildet also die Basis und ist generell elementarer Bestandteil eines guten und glaubwürdigen Unternehmensauftritts.

1. Spiegel.de↩