Wer in China Geschäfte machen will, kommt an der Bezahl-App Alipay kaum vorbei. Mit dem Smartphone im Laden bezahlen, ein Taxi rufen, Tickets kaufen, Rechnungen und Strafzettel begleichen – das alles vereint Alipay in seiner App. Mit einem Marktanteil von zuletzt 58 Prozent dominiert das Unternehmen den mobilen Zahlungsverkehr im Reich der Mitte, weit vor dem Mitbewerber Wechat Pay mit rund 39 Prozent.

In Europa spielt Alipay bisher kaum eine Rolle – doch das Unternehmen setzt derzeit vieles daran, das zu ändern. Seit Monaten umwirbt es europäische Fintechs als Verbündete, mitunter erfolgreich.

Wie Business Insider vorab erfuhr, kündigt das Londoner Fintech-Schwergewicht Transferwise am Dienstag eine Kooperation mit Alipay an. Die beiden Unternehmen wollen bei internationalen Überweisungen nach China zusammenarbeiten. Demnach können die Kunden von Transferwise ab sofort Geld an Alipay-Wallets senden. Das Fintech bekommt damit auf einen Schlag Zugang zu mehr als 1,3 Milliarden Nutzern in China.

Für beide Seiten sei die Kooperation ein cleverer Schachzug, analysiert Payment-Expertin Miriam Wohlfarth, die selbst Geschäftsführerin des Berliner Fintechs Ratepay ist. Überweisungen nach China waren zwar schon vorher möglich, allerdings brauchte der Empfänger dazu ein Bankkonto – was viele Chinesen nicht haben.

„Wenn das jetzt mit Alipay geht, wird der Markt sehr viel größer. Das ist für beide Unternehmen eine Win-win-Situation. Mehr Kunden für Transferwise – mehr Spending Money in der Alipay-Wallet-App“, so Wohlfarth zu Business Insider.

Alipay sucht europäische Verbündete

Transferwise reiht sich damit in eine Serie von Partnerschaften ein, die Alipay in den vergangenen Monaten mit europäischen Fintechs geschlossen hat.

Erst Anfang März ist die Alipay-Mutter Ant Financial mit einer Minderheitsbeteiligung beim schwedischen Zahlungsdienstleister Klarna eingestiegen. Klarna ist mit einer Bewertung von 5,5 Milliarden US-Dollar das wertvollste Fintech Europas. Mit der Beteiligung solle auch die strategische Zusammenarbeit weiter ausgebaut werden, hieß es damals. Eine Integration von Klarnas Rechnungskauf und anderen Bezahloptionen solle demnach bald für Kunden und Händler der Alibaba-Onlineshops verfügbar sein.

Dass Klarna – oder ein anderer Zahlungsdienstleister aus Europa – in China punkten könnte, hält Payment-Expertin Wohlfarth für unwahrscheinlich. „Chinesische Bezahl-Apps bieten all das, was die europäische Konkurrenz anbietet, schon seit Jahren“, sagt die Payment-Expertin.

Sie deutet die Partnerschaft mit Klarna vielmehr als Versuch, den Weg für den Markteintritt des Online-Marktplatzes Alibaba in Europa zu ebnen. „Es wird schon länger darüber gemunkelt, wann Alibaba nach Europa kommt. Die Partnerschaften mit europäischen Fintechs sind ein Indikator, dass es schon bald so weit sein könnte. Denn wenn man in einem Land aktiv wird, muss man auch die Zahlungsarten bedienen, die dort beliebt sind“, sagt Wohlfarth.

Es geht um den Zugang zu Kunden in Europa

Alipay wolle sich mit den Kooperationen also vor allem den Zugang zu Kunden in Europa sichern, sowohl bei Onlinezahlungen als auch offline im Laden. Dafür spricht auch der Deal mit der Solarisbank. Im März 2019, gut ein Jahr vor Klarna und Transferwise, ist Alipay seine erste, größere Fintech-Kooperation in Deutschland mit der lizenzierten Händlerbank eingegangen.

Dabei geht es vor allem um die Akzeptanz der Alipay-App im Handel. Das Berliner Fintech stellt die Infrastruktur zur Verfügung, die Alipay benötigt um seinen Zahlungsdienst in Läden wie Kaufhof, Rossmann, Müller und Co. anzubieten. Das Angebot richtet sich allerdings weniger an deutsche Konsumenten, sondern vor allem an die mehr als 13 Millionen chinesischen Touristen, die auch im Urlaub gern mit Alipay bezahlen.

Auch Tencent setzt auf europäische Fintechs

Die Alipay-Mutter Ant Financial ist nicht das einzige Tech-Unternehmen aus China, das mit Europas Fintech-Szene liebäugelt. Auch Tencent, das Unternehmen hinter Wechat Pay, hat sich bereits mehrere Beteiligungen gesichert. Es ist unter anderem an der Berliner Digitalbank N26, der französischen Geschäftsbank Qonto und der Bezahl-App Lydia beteiligt.

„Der Fintech-Markt in Europa und Deutschland ist ein stark wachsender Markt. Da ist es nur logisch, dass große Player in eben diesen investieren“, kommentiert Payment-Experte Maik Klotz. Profitieren würden aus seiner Sicht am Ende beide, sagt er zu Business Insider. Auf der einen Seite fließe dringend benötigtes Wachstumskapital. Auf der anderen Seite würden spannende Märkte geöffnet, die sonst schwer zu erreichen sind.

Bild: Getty Images / VCG