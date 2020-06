Die Münchner Bezahlplattform Laterpay hat in einer weiteren Finanzierungsrunde zehn Millionen Dollar (rund 8,9 Millionen Euro) von seinen Bestandsinvestoren eingesammelt. Unterstützt wird das Unternehmen unter anderem von Flaregames-Gründer Klaas Kersting, Swisscom-Mobile-CEO Adrian Bult sowie durch die Unternehmerfamilie Schoeller. Die restlichen Family Offices und Schweizer Privatinvestoren wollen nicht genannt werden, teilte das Unternehmen auf Nachfrage von Gründerszene mit. Der Schweizer Handelszeitung zufolge gehört auch die Firmengruppe IHAG Holding zu den Investoren.

Spiegel-Verlag experimentierte kurzzeitig mit Laterpay

Mit dem Tool von Laterpay können beispielsweise Online-Medien oder Künstler ihre Leser für ihre Inhalte zahlen lassen. Zwischenzeitlich wurde Laterpay beim Spiegel als Bezahlmethode für Online-Texte verwendet. Mittlerweile setzt das Medienhaus für seine Paywall jedoch auf die E-Commerce-Software Plenigo. Medienberichten zufolge sei der Verlag damals unzufrieden mit dem von Laterpay angebotenen Bezahlmodell gewesen. Gründer Cosmin Ene bestritt dies damals in einem Gründerszene-Interview.

Das Unternehmen wurde Anfang 2010 von Cosmin Ene und Jonas Maurus gegründet. Ein Jahr später konnte sich die Firma in einer Seed-Runde zwei Millionen Euro sichern. Seit 2016 ist die Laterpay AG die Muttergesellschaft der deutschen GmbH sowie der US-amerikanischen Inc., die Laterpay für seine USA-Geschäfte gegründet hat. Aufgrund dieser Geschäftsstruktur ist die aktuelle Finanzierungsrunde nicht im deutschen Handelsregister verzeichnet worden. Im Jahr 2017 erhielten die Münchner weitere fünf Millionen Euro für die Expansion in die USA und sammelten zuletzt 2019 sechs Millionen Euro von den Bestandsinvestoren ein. Das Unternehmen hat Büros in München und New York und beschäftigt nach eigenen Angaben rund 50 Mitarbeiter.

Zu den Wettbewerbern von Laterpay gehören neben Plenigo unter anderem die Bezahlplattform Steady. Das frische Kapital will Laterpay nun in die Weiterentwicklung des Transaktionsgeschäfts und den Aufbau der Plattform stecken, heißt es in einer Mitteilung vom Unternehmen.



Bild: Laterpay