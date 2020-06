Am 25. März 2020 hat Iven Kurz ein Youtube-Video mit dem Titel: „Kurz erklärt: Aktienmärkte in der Krise – Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Wiedereinstieg“ online gestellt. Was der Fondsmanager nicht wissen konnte, just zu diesem Zeitpunkt drehten die Aktienmärkte in der Corona-Krise und erholten sich von dramatischen Kursverlusten. Doch für Kurz ist nicht entscheidend, wann genau die Kurse ihren Tiefpunkt erreicht haben. Er erklärt in dem siebenminütigen Video seinen Zuschauern, wie durch eine prozyklische Anlagestrategie die Verluste minimiert und die Gewinne maximiert werden können. Etwas verkürzt lautet die Regel: Im Abschwung schrittweise verkaufen, im Aufschwung schrittweise zukaufen.

Nach diesem Prinzip arbeitet auch der von ihm gegründete digitale Vermögensverwalter Evergreen. Seit Jahresanfang können Kunden ihr Geld bei dem Leipziger Fintech anlegen. „Dynamische Wertsicherung“, nennt Kurz seine Strategie. Den Härtetest musste der Gründer bereits in den vergangenen Wochen bestehen. Bei Evergreen erhält jeder Anleger die Geldanlage, die auf sein Risikoempfinden und seine Ertragserwartung zugeschnitten ist. „Unsere Kunden können ab einem Euro investieren“, erklärt er. Das Startup verspricht ein maximales Verlustrisiko von 20 Prozent – und konnte das bisher auch einhalten: Evergreen ordnet das Anlagerisiko in zehn Stufen ein. Laut Firma betrug der Jahrestiefstand 2020 bei der höchsten Risikostufe minus zehn Prozent.

Weniger Gebühren als die Konkurrenz

Die Büroräume von Evergreen befinden sich in einem Gründerzeithaus in der Leipziger Innenstadt. Der 45-jährige Gründer ist kein Geschichtenerzähler. Die Idee, Evergreen zu gründen, basierte nicht auf einem persönlichen Erlebnis oder einer Mission. Nach seinen Worten gibt es schlicht einen unbesetzten Markt: „Wir wollen Kleinanlegern die Möglichkeit geben, so zu investieren, wie es bisher nur institutionelle Investoren tun können.“

Dafür wurden die beiden Fonds Evergreen PDI Yin und PDI Yang aufgelegt, die von vier Mitarbeitern verwaltet werden. Die Fondsmanager hatten in der Corona-Krise reichlich zu tun. Der Aktienanteil von Yang verringerte sich zwischenzeitlich von 80 auf 19 Prozent. „So haben wir Verluste minimiert“, erklärt Kurz. Gehandelt würden nicht direkt Aktien, sondern Future-Fonds. Das sei kostengünstiger. „Unsere Kunden können tagesaktuell ihren Depotstand verfolgen“, so Kurz. Die Gebühren liegen bei 0,59 Prozent im Jahr. „Damit sind wir deutlich günstiger als klassische Fondsanbieter“, so der Gründer. Scalable stellt für seinen Robo-Advisor beispielsweise 0,75 Prozent in Rechnung. Das sieht er als großes Plus für die Evergreen-Kunden, da häufig die Fondsgebühr über die Rentabilität entscheidet.

Elf Millionen Euro Kundenvermögen

Doch wie sicher ist die Anlage bei Evergreen? Als regulierter Finanzdienstleister steht das Unternehmen unter der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). Eine Lizenz für die Portfolioverwaltung hat das Fintech im November erhalten. Das angelegte Kapital, das in die Fonds fließt, wird als Sondervermögen bei der Depotbank, der DAB BNP Paribas, gelagert. Damit wird laut Evergreen sichergestellt, dass das Kapital nicht nur vor Insolvenzen, sondern auch gegenüber Betrug oder Veruntreuung geschützt ist. Die DAB BNP Paribas ist zudem ans europäische Einlagensicherungssystem angeschlossen.

Ziel von Kurz ist es jedoch nicht, zwei Fonds für Kleinanleger zu verwalten. „Wir wollen unsere Kunden in allen Fragen der Altersvorsorge beraten.“ Dazu soll in den kommenden Monaten und Jahren eine digitale Plattform entwickelt werden. Aktuell verwaltet das Unternehmen nach eigenen Angaben elf Millionen Euro. Zum Vergleich: Scalable startete seinen Service 2016 und verwaltet ein Vermögen von zwei Milliarden Euro.

Bis zur Corona-Krise war das Marktumfeld für die jungen Finanzunternehmen äußerst günstig. Deutsche Startups, die etwa Geldanlagen oder Versicherungen für Verbraucher einfacher und komfortabler machen wollen, erhielten zuletzt Rekordgelder von Investoren. Zu den Evergreen-Investoren zählt der amerikanische Vermögensverwalter Zais-Group mit dem deutschen Gründer Christian Zügel an der Spitze. Wie viel Geld die Leipziger bekamen, ist nicht bekannt. 2019 sammelten jungen Finanzfirmen insgesamt 1,7 Milliarden Euro ein, zeigen Zahlen des Analysehauses Barkow Consulting. Das sei ein Plus von 44 Prozent gemessen am Vorjahr.

„Viele Fintechs haben den Vorteil, dass sie durch neue Technologien den Kunden Dienstleistungen günstiger anbieten können als klassische Banken oder Versicherungen“, sagt Finanzmarktexpertin Dorothea Schäfer vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Finanzgeschäfte im Privatkundenbereich seien jedoch auch stark vom Vertrauen geprägt. In der Corona-Krise sei Sicherheit in der Geldanlage für viele Menschen noch wichtiger. Davon würden klassische Anbieter profitieren.

Auch Evergreen muss sich das Vertrauen der Kunden erst mühsam erarbeiten. Kurz will diese unter anderem durch neue Videos zu verschiedenen Finanzfragen gewinnen, die er wöchentlich veröffentlicht. Der Gründer arbeitete nach seinem BWL-Studium bei verschiedenen Bankhäusern, als Portfoliomanager und Vermögensberater. Der Leipziger hat mehr als 16 Jahre Erfahrung im Finanzwesen sammeln können, bevor er vor zwei Jahren den Robo-Advisor Evergreen gründete.

Bild: Evergreen