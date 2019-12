Es waren die ersten Insolvenzfälle bei Exporo: Im November waren zwei crowdfinanzierte Immobilienprojekte in Marburg von einer Insolvenz betroffen. Das dahinterstehende Unternehmen Dema Deutsche Mikroapartment AG musste den Gang zum Amtsgericht antreten. Gründerszene berichtete. Nun stand dessen Gründer und früherer Geschäftsführer Matteo S. vor Gericht.

Der 35-Jährige ist der Staatsanwaltschaft unter anderem wegen sogenanntem Immobilien-Flipping aufgefallen. Das heißt, er soll Gebäudekomplexe zu einem günstigen Preis erworben, an einen Geschäftspartner teurer verkauft und zu einem noch höheren Preis wieder eingekauft haben. Ziel dieser Methode ist es, den Wert der Immobilie innerhalb kurzer Zeit künstlich zu vervielfachen, um höhere Kredite zu erhalten. Davon waren auch die Exporo-Projekte Marburg I und Marburg II betroffen. Das Fintech-Magazin Finanz-Szene.de berichtete zuerst.

Exporo kauft Kreditverträge für die Finanzierung von Gebäuden von Banken ab und bietet die Kredite anteilig seinen Crowdinvestoren an. Marburg I wurde im August 2018 realisiert. Insgesamt 877 Privatanleger gaben knapp 1,7 Millionen Euro. Spätestens im Januar 2020 sollte die Dema Deutsche Mikroapartment AG die Summe plus der versprochenen Zinsen auszahlen. Das zweite Projekt wurde im November 2018 mit 2,2 Millionen Euro finanziert. In dem Fall sollten die 835 Anleger ihr Kapital bis Ende nächsten Jahres bekommen. Etwa fünf Prozent Zinsen hat Matteo S. den Exporo-Nutzern versprochen.

„Bankgutachten zweifeln wir per se nicht an“

„Wir sind genauso Opfer wie die Banken, die das Portfolio finanziert haben“, so Exporo-Gründer Simon Brunke im Gespräch mit Gründerszene. Ein Team aus 15 Mitarbeitern prüfe jedes Vorhaben, ein sechsköpfiges Komitee entscheide am Ende, ob das Portal die Immobilien aufnimmt oder nicht. Das Startup habe sich auf die Gutachten der Kreditinstitute verlassen und auf deren Einschätzung vertraut. „Bankgutachten zweifeln wir per se nicht an“, so Brunke. In seinen Geschäftsbedingungen macht das Fintech klar, dass es generell keine Gewähr für die Angaben übernimmt, die die Immobilienunternehmer der Plattform übermitteln. Außerdem hafte das Hamburger Startup im Falle eines Finanzierungsausfalls oder einer Insolvenz nicht.

Exporo überprüfe die Gebäudeprojekte nach formalen Kriterien wie dem Standort der Finanzierungsstruktur, der Erfahrung des Darlehensgebers, befrage dazu auch Wirtschaftskanzleien. Die Bonität des Besitzers beurteile das Portal nicht. „Es sind Grenzen gesetzt, wie weit wir Personen und Unternehmen prüfen können“, sagt der CEO. „Vor Betrug kann man sich eigentlich kaum schützen.“ Exporo empfiehlt den Anlegern immer, sich selbst noch einmal über das Projekt zu informieren. Auch wenn die Hamburger Firma beide Gebäudekomplexe in Marburg mit der zweit- beziehungsweise drittbesten Bewertung von sieben möglichen Klassen eingestuft hat, weist sie durch ihre AGB jegliche Verantwortung von sich.

Matteo S. wurde am Mittwoch von der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Marburg in mehr als 200 Fällen zu drei Jahren und zwei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Die Anklagepunkte umfassen unter anderem Gründungsschwindel und das Veruntreuen von Mietkautionen, so ein Gerichtssprecher. Die Ermittlungen wegen Kreditbetrugs in Zusammenhang mit der Frankfurter MHB Bank und den Exporo-Projekten seien eingestellt worden, so die Staatsanwaltschaft Marburg. Die anderen Fälle seien schwerwiegend genug gewesen und einfacher nachzuweisen.

Die Stadt Marburg zeigte Matteo S. vor etwa einem Jahr wegen des Verdachts auf Immobilien-Flipping an. Obendrein saß der Unternehmer seit Mai in Untersuchungshaft. Dass sich Schwierigkeiten in der Zinsrückzahlung abzeichnen könnten, kommunizierte Exporo allerdings nicht an seine Anleger. Brunke sagt gegenüber Gründerszene, dass ihn der neue Geschäftsführer von Dema Deutsche Mikroapartment AG, Hubert Bonn, nach der Inhaftierung von Matteo S. kontaktiert und darum gebeten habe, den Anlegern nicht von der drohenden Insolvenz zu erzählen. Bonn wollte versuchen, die Immobilienfirma mithilfe von neuen Investoren zu sanieren. Brunke habe zugestimmt, um eine Restrukturierung nicht zu gefährden und die Projektinvestitionen möglicherweise zu retten, so der Exporo-Gründer.

Mittlerweile habe das Hamburger Fintech rund 30 Kaufanfragen für das Marburger Portfolio erhalten, sagt Brunke. Noch sei nicht klar, ob die Anleger ihr Geld wiederbekommen. Das prüfe der Insolvenzverwalter noch.



Bild: Dema Deutsche Mikroapartment AG