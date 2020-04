Die Trading-App des Berliner Fintechs ist seit knapp einem Jahr auf dem Markt. Nun hat Trade Republic ein Mega-Investment eingefahren, um in weitere europäische Länder zu expandieren. Das Fintech-Magazin Finance Forward berichtete zuerst über die Runde. Insgesamt 62 Millionen Euro steckten neue wie alte Geldgeber in das Geldanlage-Portal. Allen voran der Slack-Investor Accel Partners und Peter Thiels Founders Fund. Die Berliner VCs Creandum und Project A beteiligen sich ebenfalls erneut an der Runde. Zuletzt gaben sie im Juli 2019 zehn Millionen Euro.

Von den 62 Millionen Euro sollen 22 Millionen für den Anteilserwerb von Altgesellschaftern geflossen sein. Das Broker-Portal Sino AG beispielsweise, einer der ersten Investoren des Berliner Startups, verkauft einige Anteile im Rahmen der aktuellen Runde, wie aus einer Adhoc-Nachricht der Firma hervorgeht – allerdings zu einer niedrigeren Bewertung. Rein rechnerisch ergibt sich daraus eine Post-Money-Bewertung von Trade Republic von rund 240 Millionen Euro.

Mit der Trade-Republic-App können Nutzer mit Aktien, ETFs und Derivaten handeln. Drei Jahre haben die Gründer Marco Cancellieri, Christian Hecker und Thomas Pischke für die Entwicklung gebraucht. Nun legen nach Angaben des Startups mehr als 150.000 Kunden Geld im Wert von einer Milliarde Euro mithilfe der App an.

Im Zuge der Series B verlässt auch der bisherige Geschäftsführer Ingo Hillen das Startup. Der Chef des Anteilseigners Sino AG leitete das Team zwei Jahre lang. Andreas Willius, ehemaliger Vorstand der Börse Stuttgart, wird kurzfristig neues Mitglied des Managements. Das Gründertrio rund um CEO Hecker bleibt weiterhin an Bord.

Hinweis: In einer früheren Version des Artikels hieß es, dass Andreas Willius neuer CEO wird. Das ist falsch. Christian Hecker bleibt CEO.

Bild: Trade Republic