Beim Berliner Factoring-Fintech Finiata hat es einige Änderungen bei der Verteilung der Unternehmensanteile gegeben, wie Finanz-Szene.de berichtet. Demnach hat der britische Risikokapitalgeber DN Capital seine Anteile von 16 auf 26 Prozent erhöht und der tschechische VC Enern von zwölf auf ebenfalls rund 26 Prozent.

Während nun also zwei ausländische Investoren gemeinsam rund 52 Prozent an Finiata halten, ist Gründer Sebastian Diemer aus der Liste der Gesellschafter verschwunden. Operativ war er schon 2018 aus dem Startup ausgeschieden, das er 2016 gegründet hatte, hielt aber über Unicorn Asset Management bis Mitte des Jahres noch 14 Prozent am Unternehmen.

Weitere Anteile an Finiata halten aktuell Manta Ray Ventures aus Zypern mit 16,8 Prozent, Redalpine mit 11,2 Prozent und Point Nine mit knapp fünf Prozent. Zum Portfolio von DN Capital zähen hierzulande Auto1, Mister Sex und McMakler. Für den tschechischen Investor Enern ist Finiata laut Finanz-Szene.de das erste Investment in Deutschland.

Das Fintech bietet sogenanntes Factoring an, mit dem Firmen ihre Rechnungen vorfinanzieren können. Im Frühjahr hatte Finiata zunächst seinen Rückzug aus Deutschland bekanntgegeben, dann aber laut Finanz-Szene.de eine Rückkehr auf den Heimatmarkt zumindest angedeutet. Diese wird im Zweifelsfall nun ohne Gründer Diemer im Cap Table stattfinden.

