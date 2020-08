Über Monate spekulierte die europäische Startup-Szene, wer den Job bekommen würde: Der Geldgeber Sequoia suchte in Europa nach mehreren Partnern. Als Erstes warb der US-Investor Luciana Lixandru von Accel ab, die auch in Deutschland über ein breites Netzwerk verfügt. Lixandru wird von hiesigen Wagniskapitalgebern geschätzt. Als zweiter Partner soll lange der Balderton-Partner Suranga Chandratillake im Gespräch gewesen sein, der ebenfalls enge Drähte in die deutsche Digitalwirtschaft besitzt. Doch Chandratillake und Sequoia sind sich offenbar nicht einig geworden.

Stattdessen macht Sequoia nun George Robson zum zweiten europäischen Partner. Das ist aus mehreren Gründen bemerkenswert: Robson besitzt noch keine Erfahrung als Startup-Investor, er war für drei Jahre bei der Challengerbank Revolut und verantwortete dort das Premium-Produkt. Zuvor arbeitete er für die Investment-Bank Morgan Stanley. Mit 25 Jahren ist er sehr jung, um als Partner bei einem Wagniskapitalgeber einzusteigen.

Von London aus soll Robson zusammen mit Lixandru und dem internationalen Team nach aussichtsreichen Investments suchen. „Wir konzentrieren uns auf den Ausbau unserer Präsenz in Europa, damit wir unsere Portfoliounternehmen vor Ort besser unterstützen und die besten Gründer so früh wie möglich treffen können“, teilt Robson auf Nachfrage mit. Der neue Partner wird sicherlich seine Fintech-Expertise mit einbringen. Sequoia ist bereits bei vielen internationalen Fintechs beteiligt, etwa dem Zahlungsdienstleister Stripe oder dem brasilianischen Startup Nubank. Er habe in Deutschland ein „wachsendes Netzwerk“, heißt es von Robson. Mehrere führende deutsche Wagniskapitalgeber kennen Robson bislang nicht.

