Mai 2013, Bitcoin ist noch ein Nischenthema. Im kalifornischen San Jose sitzt ein junger Mann mit Brille und Stoppelbart auf einem Bitcoin-Panel. Er spricht zum ersten Mal öffentlich von dem, was Jahre später Initial Coin Offering, kurz ICO, genannt wird. Ein neues Projekt rund um Kryptowährungen sei auch ohne Venture Capital machbar, verkündet J.R. Willett. „Ihr kennt doch Kickstarter?“, fragt er in die Runde. Man müsse nur ein Wallet angeben und sagen: Jeder, der uns Bitcoin schickt, besitzt ein Stück unseres Protokolls. Zack, der ICO war erfunden.

Willett hatte sich das Konzept schon zwei Jahre zuvor überlegt. Es sei wie ein Börsengang (IPO), nur eben für Kryptowährungen. Weil er Weihnachten viel Zeit hatte, arbeitete er das Konzept detailreich aus und brachte es zu Papier, erzählt er im Gespräch mit Finance Forward. Willett sieht inzwischen anders aus als damals. Seinen Bart hat er lang wachsen lassen, das passt – schließlich ist er für viele in der Szene ein Messias. Seine Erfindung hat in den vergangenen Jahren einen beispiellosen Boom erlebt.

Viele Milliarden Dollar wurden eingesammelt für Tausende von ICOs, manche mit vielversprechenden Konzepten. Die Krypto-Jünger sind angetreten, um ganz unterschiedliche Branchen zu erschüttern oder neu aufzubauen – nicht zuletzt die gesamte Finanzbranche. Manche Anleger wurden über Nacht zu Millionären. Durch Willetts Erfindung des ICO entstand aber auch eine Welt voller Gier und bitterer Schicksale. Nicht wenige ICOs waren klassische Betrugsfälle. Anleger haben zum Teil ihr gesamtes Vermögen verloren, Betrüger werden gejagt, einige sitzen sogar im Gefängnis. Wer ist also der Mann, dessen Idee all das möglich gemacht hat? Und bereut er seine Erfindung?

„Ich hätte nicht genug Energie gehabt, um Venture Capital einzusammeln“

Für Willett war Bitcoin schon früh die perfekte Kombination seiner Interessen. Als kleiner Junge im Bundesstaat Oregon war er von Informatik begeistert, das machte er schließlich auch zu seinem Beruf. Später kamen Zweifel am Finanzsystem und ein Interesse an Pennystocks – also Aktien, deren Wert unter einem Dollar liegen – hinzu. Nachdem er nächtelang alles über Bitcoin gelesen hatte, versuchte er seine Frau zu überreden, Geld für den Kauf einiger Coins aus der Haushaltskasse nehmen zu dürfen. Die Familie musste damals mit wenig Geld auskommen. Vier Monate und viele Überredungsversuche später gab sie ihm als Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk 200 Dollar. Damit bezahlte er andere Menschen über das Internet, die für ihn die ersten Bitcoins schürften.

Dieser Artikel ist zuerst auf dem Finanzportal Finance Forward erschienen. Hier geht’s zu den Kollegen.

Doch Bitcoin war für ihn noch nicht das fertige Produkt. Da ist mehr möglich, dachte er sich. Und so schrieb er Weihnachten 2011 „The Second Bitcoin Whitepaper“: Damit wollte er andere Entwickler motivieren, eine Protokollschicht auf Basis der Bitcoin-Blockchain zu erschaffen, die die Stabilität und Sicherheit der Kryptowährung verbessert. Doch so ein Unterfangen ist nicht billig, eine Finanzierung musste her. Dafür plante Willett sogenannte Mastercoins zu verkaufen.

„Mein Ziel war, dass jemand meine Idee weiterentwickelt“, sagt der ICO-Erfinder. Warum also der Verkauf von Mastercoins und nicht der klassische Weg über Startup-Investoren? „Den Verkauf eigener Token bekommt jeder hin. Das macht es vielen Menschen möglich, mitzuentwickeln, die sonst keinen Zugang zu Venture Capital haben.“ Willett beschreibt sich selbst als faul. Ein ICO erschien ihm als ein Weg mit weniger Widerstand. „Ich hätte auch nicht genug Energie gehabt, um Venture Capital einzusammeln.“

Vitalik Buterin wollte Willett bei Ethereum an Bord haben

Mehr als ein Jahr verging – und nichts passierte. Auf der Konferenz im Mai 2013 warb er erneut für seinen Plan, zwei Monate später folgte endlich der erste ICO. Mastercoins im Wert von 5.000 Bitcoin wurden verkauft, damals der Gegenwert von etwa 500.000 Dollar. Aus der Idee wurde Realität. Die 5.000 Bitcoin nahmen an Wert zu, bald waren sie fünf Millionen Dollar wert. Mittlerweile heißen Mastercoins Omni.

Mit dem Erfolg wurde Willett zunehmend nervös.