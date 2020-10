Sucht ein erfolgreiches US-Startup den Weg nach Europa, sind die Erwartungen in der Regel hoch. Immerhin haben sich die Unicorns aus Übersee bereits in einem umkämpften Markt durchgesetzt und sind für die Expansion häufig finanziell sehr gut ausgestattet.

Das Versicherungs-Startup Lemonade konnte im vergangenen Jahr sogar 300 Millionen Dollar einsammeln, Berichten zufolge wurde es dabei mit zwei Milliarden Dollar bewertet. Neben Softbank investierte auch die Allianz. Als Lemonade im Sommer 2019 nach Deutschland kam, sollte das der Test für ganz Europa sein.

„Versicherungen könnten die größte Industrie auf diesem Planeten sein, die man disrupten kann“, sagte Gründer und CEO Daniel Schreiber kürzlich. Er gab dem deutschen Insurtech-Blogger (und Tiktok-Star) Robin Kiera ein Interview auf LinkedIn. In Deutschland jedenfalls bleibt für Lemonade noch einiges zu holen – denn was an Zahlen über den Deutschlandstart zusammenzubekommen ist, zeigt, dass noch Luft nach oben ist.

Der digitale Angreifer – fast ohne Kunden?

In Deutschland bietet Lemonade seinen Kunden digitale Hausrat- und Haftpflichtversicherungspolicen. In nur 90 Sekunden soll ein Vertrag über die App abgeschlossen werden – genauso wenig Zeit soll auch die Schadensabwicklung samt Auszahlung in Anspruch nehmen. Das Credo, mit dem das Startup wirbt: „Alles im Nu“.

Mehr als eine Million Versicherungspolicen hat das 2015 gegründete Unternehmen eigenen Angaben zufolge mittlerweile verkauft. Profitabel ist es dabei allerdings nicht: Für 2019 meldet es einen Gesamtverlust von 108 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 67 Millionen Dollar. Trotzdem startete es im Juni den Prozess für einen Börsengang.

Nach außen hin gab sich Lemonade mit dem Deutschlandstart zunächst zufrieden. Der Kundenstamm sei im Vergleich zu den USA hierzulande etwas schneller gewachsen, zitierte das Handelsblatt Schreiber. Doch nach Download-Statistiken des Schätzungstools AirNow Data haben sich nur etwas mehr als 20.000 Nutzer die App bislang heruntergeladen. Eine ähnlich ernüchternde Zahl zeigt sich auch im Bericht zur Solvenz- und Finanzlage der niederländischen Lemonade-Gesellschaft, die auch das Deutschland-Geschäft verantwortet. Hieraus geht hervor, dass das Insurtech 2019 lediglich 75.000 Euro an Versicherungsprämien akquirieren konnte. Auf Anfrage von Finance Forward wollte sich das Unternehmen nicht zu den Zahlen äußern.

Die Konkurrenz enteilt

Von den in Deutschland aktiven Insurtechs ist der US-Riese damit der kleinste Anbieter. Die Konkurrenz zeigt sich ähnlich zurückhaltend, wenn es darum geht, Zahlen zu veröffentlichen. Doch es gibt vereinzelt Möglichkeiten, die Größe der Player einzuordnen: So erzielte Coya 2019 Versicherungseinnahmen in Höhe von 812.000 Euro, wie ein Unternehmensbericht zeigt.

Die Versicherung One, hinter der das Startup Wefox steht, kam in den ersten zehn Monaten nach dem Start im März 2018 auf ein Ergebnis von 660.000 Euro an Prämieneinnahmen, 2019 waren es 6,6 Millionen Euro. Das Heidelberger Startup Getsafe, das unter anderem von Rocket Internet finanziert wurde, kommt nach eigenen Angaben immerhin auf mehr als 100.000 Kunden.

Lemonade konkurriert zudem mit dem Vergleichsportal Check24, auf dem es seine Policen gezielt nicht listen lässt. Und: Im Gegensatz zur Konkurrenz wirbt Lemonade in Deutschland nicht auf den üblichen Kanälen – Facebook und Instagram. Auf der anderen Seite verfügt das Insurtech über eine Reihe von prominenten Partnern. Es macht mit dem Großversicherer Axa gemeinsame Sache, der mit „Marktexpertise“ und „Netzwerk“ helfen soll.

Dass Lemonade Wachstum kann, hat es allerdings bereits in den USA gezeigt: Die Zahl der dort versicherten Häuser stieg 2018 auf 425.000 – ein Jahr zuvor waren es gerade mal 100.000. Unternehmenschef Schreiber träumt jedenfalls noch groß. Im LinkedIn-Gespräch vor ein paar Wochen verglich er sein Unternehmen mit Tech-Giganten wie Spotify, Uber, Netflix und Airbnb.

Während traditionelle Versicherungen ihren Heimatmarkt selten verließen, sei er das Wertversprechen von Lemonade ein universelles. „Eine digitale Versicherung, die transparent und sozial verantwortungsvoll ist und Spaß macht – nenn mir einen Menschen auf dieser Erde, der das nicht will“, sagte er. Ende des Jahres will Lemonade in Frankreich an den Start gehen – vielleicht klappt es dort ja besser als in Deutschland.

