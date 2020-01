Neuzugang im Portfolio des DHDL-Investors: Über seinen Wachstumsfinanzierer Alstin Capital ist Carsten Maschmeyer bei Neodigital mit Sitz im saarländischen Neunkirchen eingestiegen. Das 2017 gegründete Startup hilft etablierten Versicherern bei der Platzierung von Versicherungen auf Maklerplattformen wie Check24 oder Clark und bei der Digitalisierung der Versicherungsprodukte. Da es über eine Bafin-Lizenz verfügt, darf es auch eigene Versicherungen anbieten, dazu gehören bisher zum Beispiel eine Unfall- und eine Hausratversicherung. Das Handelsblatt berichtete zuerst über den Deal.

Anzeige

In dem Bericht ist die Rede von einem „hohen einstelligen Millionenbetrag“. Ein Sprecher von Maschmeyer bestätigte diese Summe auf Nachfrage von Gründerszene. Alstin werde eine zweistellige Prozentzahl der Unternehmensanteile halten, hieß es. Weitere Investoren der aktuellen Runde seien die Deutsche Rückversicherung und Altgesellschafter, darunter der Kölner VC Coparion.

Alstin ist unter anderem am Münchner Datenschutz-Startup Usercentrics und der Kundenkarten-App Stocard beteiligt. Im vergangenen Herbst äußerte sich Maschmeyer im Interview mit Gründerszene zu Versicherungs-Startups, also sogenannten Insurtech. Er schwärmte zum Beispiel von Flock, das eine On-Demand-Versicherung für Drohnen anbietet. Das Londoner Startup ist Teil des Portfolios von Maschmeyers zweiter Beteiligungsgesellschaft Seed + Speed. Als „Highlight“ bezeichnet er sein neuestes Investment aus dem Saarland im Handelsblatt.

Einerseits ist Maschmeyer ein Selfmade-Man, der mit seinem Vermögen schon seit Jahren Startups beim Wachstum unterstützt. Andererseits haftet ihm in manchen Kreisen nach wie vor der Ruf an, mit seinem früheren Finanzvertrieb AWD, zwischenzeitlich im Versicherungsvermittler Swiss Life aufgegangen, Kapitalanleger abgezockt zu haben. Vor zweieinhalb Jahren kündigte er dann an, wieder verstärkt in der Versicherungsbranche aktiv werden und in Insurtech-Startups investieren zu wollen. Das Engagement bei Neodigital darf wohl der Umsetzung dieses Plans zuzurechnen sein.

Zwischenbilanz: DHDL 2019: So viel hat jeder Löwe investiert Der Deal-König ist noch nicht entthront, der Neuling war zurückhaltend: Wir haben nachgezählt, wer wie viel zugesagt hat – und welche Abmachungen geplatzt sind.

Bild: Getty Images / Andreas Rentz Staff