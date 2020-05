Die Corona-Krise hat einen der größten Mitbewerber von N26 in die Knie gezwungen: die analoge Bankfiliale. Während die Geschäftsstellen der traditionellen Geldhäuser vielerorts geschlossen bleiben und Bargeld aus hygienischen Gründen gemieden wird, bereitet sich die Berliner Digitalbank auf einen Boom des Smartphone-Bankings vor. Wie Business Insider vorab erfuhr, hat N26 zu diesem Zweck frisches Kapital in Höhe von umgerechnet 92 Millionen Euro (100 Millionen US-Dollar) eingesammelt.

Mit der Finanzspritze wolle man das Momentum nutzen, um „die zu erwartende, stärker werdende weltweite Kundennachfrage nach mobilen Bankkonten“ zu bedienen. Insbesondere bei den Über-65-Jährigen beobachte man einen Anstieg im Online-Banking. „Digitales Banking hat in den vergangenen Wochen einen enormen Schub erfahren. Immer mehr Menschen verzichten auf Bargeld, bezahlen kontaktlos und nutzen digitale Angebote. Dieser Trend wird sich weiter fortsetzen“, so N26-Chef Valentin Stalf in einem Statement.

Mit dem frischen Kapital erweitert N26 seine aktuelle Finanzierungsrunde auf insgesamt 523 Millionen Euro (570 Millionen US-Dollar). An dem Deal beteiligten sich dieselben Bestandsinvestoren, die bereits im Juli bei einer Aufstockung mit an Bord waren, darunter Peter Thiels Valar Ventures, der singapurische Staatsfonds GIC und die New Yorker Risikokapitalfirma Insight Venture Partners.

Die Unternehmensbewertung bleibt nach Aussage eines Sprechers bei 3,5 Milliarden US-Dollar – damit behauptet sich N26 als eines der wertvollsten Fintechs Europas. Die Berliner Digitalbank verzeichnet seit Monaten ein steiles Kundenwachstum und knackte zuletzt im Januar die Marke von fünf Millionen Kunden weltweit. „Langfristig wollen wir 100 Millionen Kunden weltweit erreichen“, so Stalf damals. Erreicht das Fintech sein ehrgeiziges Ziel, würde es zu einer der größten deutschen Banken aufsteigen.

Die neue Finanzierung soll nun dabei helfen, den Weg dorthin zu beschleunigen. Man wolle insbesondere in das Wachstum in den 24 europäischen Märkten sowie in den USA investieren und die Produktentwicklung noch schneller vorantreiben. Auch der angekündigte Markteintritt in Brasilien wird konkreter: N26 beantragt derzeit nach eigener Aussage eine Fintech-Lizenz für das Land.

Bild: N26; Hinweis: N26 hat 2013 am Accelerator-Programm von Axel-Springer Plug and Play teilgenommen. Der Verlag ist auch Gesellschafter der Vertical Media GmbH, dem Medienhaus von Gründerszene.