Die für diese Woche geplante Versammlung zur Betriebsratswahl bei N26 kann doch stattfinden. Nicht Vetreter der Belegschaft, sondern die Gewerkschaft Verdi werde als Gastgeber der Treffen in einem Berliner Lokal auftreten, twitterten die Organisatoren am Donnerstagmorgen. Ein Verdi-Sprecher bestätigte dies gegenüber Gründerszene.

The signatories of the Electoral Board Selection invitation will comply with the court injunction, and not hold the meeting. Consequently, ver.di has volunteered to chair the meeting instead. It will happen at the same time and place as originally planned.

— Works Council @ N26 (@worker291) August 13, 2020