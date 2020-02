Der EU-Austritt von Großbritannien zeigt offenbar erste Auswirkungen auf die europäische Startupszene. Überraschend verkündet die Berliner Smartphone-Bank N26 heute ihren Rückzug aus dem Vereinigten Königreich. Als Grund dafür nennt sie eine fehlende Banklizenz.

Aufgrund der Zeitvorgaben und Rahmenbedingungen im EU-Austrittsabkommen sei es der Firma nicht mehr möglich, mit ihrer europäischen Banklizenz in Großbritannien aktiv zu sein, wie das Fintech verkündet. Aus der Mitteilung geht nicht hervor, ob sich die Bank möglicherweise vergeblich um eine Lizenz für den britischen Markt bemüht hat. Der Großteil der englischen N26-Mitarbeiter soll in andere Rollen innerhalb der Bank wechseln, so das Unternehmen.

N26-Kunden in Großbritannien wurden heute Nachmittag gegen 14 Uhr britische Zeit (15 Uhr deutsche Zeit) per Mail über diesen Schritt benachrichtigt. Ihr Konto werde zum 15. April geschlossen, hieß es in der Nachricht. Sie wurden dazu aufgefordert, ihr Geld rechtzeitig auf andere Accounts zu überweisen. Britische Kunden mit Konten in anderen Märkten sind laut N26 nicht von der Schließung nicht betroffen.

Smartphone-Bank: Die neuen Geschäftszahlen von N26 sind ein Schock für jeden Banker Die Berliner Smartphone-Bank N26 hat neue Geschäftszahlen vorgelegt. Der Umsatz vervierfachte sich, die Kosten für Personal und Werbung stiegen allerdings ebenfalls.

Erst vor kurzem hatte das Fintech neue Geschäftszahlen für 2018 vorgelegt. Demnach erzielt das Unternehmen 2018 einen Umsatz von 43,6 Millionen Euro – eine Vervierfachung gegenüber dem Vorjahr. In Großbritannien war die Bank seit November 2018 aktiv.