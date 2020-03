Die Berliner Smartphone-Bank N26 macht einige seiner Kontodienste deutlich teurer. Wie aus dem neuen Preis- und Leistungsverzeichnis hervorgeht, verteuert sich unter anderem die Bestellung von Ersatzkarten und deren Expressversand: Wer etwa seine normale N26-Kreditkarte verliert, zahlt für die Neubestellung zehn statt bisher sechs Euro. Für den Expressversand kommen weitere 30 Euro (bisher 19 Euro) dazu. Auch der Schnellversand der Premium-Karten „N26 Metal“ wird teurer: Hier steigen die Gebühren von einmalig 45 auf nunmehr 65 Euro – Aufschläge von bis zu 66 Prozent.

Die neuen Preise gelten ab dem 10. Mai 2020. Das Branchenportal Finanz-szene.de hatte am Dienstag zuerst darüber berichtet. Auf Nachfrage von Gründerszene bestätigt N26 die Preiserhöhungen. „Wir reagieren damit auf die zuletzt gestiegenen Kosten für den Druck und die Lieferung der Karten“, teilt ein Sprecher der Smartphone-Bank mit. Dabei spielten auch „Umweltaspekte“ eine Rolle. Zu Details wollte sich das Unternehmen nicht äußern.

Neue Glücksspiel-Gebühr, weniger Bargeldabhebungen

Indirekt hat N26 allerdings auch an anderer Stelle die Preisschraube angezogen. So wurde etwa die Freigrenze für Bargeldeinzahlungen gekappt. Konnten Nutzer über den Service „Cash26“ bislang monatlich 100 Euro in Partnergeschäften auf ihr Online-Konto einzahlen, behält die Smartphone-Bank künftig pauschal 1,5 Prozent des Betrags als Gebühr ein. Neu ist zudem die sogenannte „Glücksspiel-Gebühr“: Wer mit der N26-Kreditkarte beispielsweise virtuelle Spielchips in Online-Casinos kauft, muss drei Prozent der Summe an das Milliarden-Startup abführen. Andere Banken setzen bereits seit Jahren auf eine solche Gebühr, um fehlende Einnahmen durch Niedrigzinsen zu kompensieren.

Umstritten waren in der Vergangenheit außerdem die Gebühren für Bargeldabhebungen. Diese hatte N26 ursprünglich 2016 eingeführt, nachdem einige Kunden die Funktion missbraucht und so hohe Kosten für das Startup verursacht hatten. Seitdem gilt: Gehen Normalnutzer mehr als fünf Mal im Monat zum Geldautomaten, fällt pro Abhebung bislang eine Gebühr von zwei Euro an.

Daran ändert sich auch nichts, allerdings sieht das neue Preisverzeichnis eine Ausnahme für junge Nutzer unter 26 Jahren vor: Diese können vom 10. Mai an nur noch drei Mal im Monat kostenlos Bargeld abheben, sofern es auf ihrem Konto in zwei aufeinanderfolgenden Monaten einen Geldeingang von jeweils 1.000 Euro gab. Andernfalls zahlen auch sie pro Abhebung eine Gebühr von zwei Euro. Immerhin: Wer das kostenpflichtige Kontomodell „N26 Metal“ nutzt, kann künftig acht statt fünf Mal monatlich kostenlos am Geldautomaten abheben.

„Müssen besser kommunizieren“

Auf Nachfrage von Gründerszene widerspricht N26 der These, das Fintech wolle durch das gesenkte Bargeld-Limit vor allem jüngere Nutzer in ein Bezahlkonto treiben. Für viele junge Kunden seien andere Argumente für N26 ausschlaggebender, etwa die Möglichkeit, kostenlos eigene Unterkonten als Ersatz für ein herkömmliches Tagesgeldkonto anlegen zu können. Zudem seien kostenlose Bargeldabhebungen auch ohne Automat möglich – mit der Funktion „Cash26“ in bundesweit 11.500 Geschäften. Dass die Mehrheit der Nutzer offenbar trotzdem lieber zum Geldautomaten rennt, gesteht N26 als Versäumnis ein: „Wir werden die Funktion wohl noch besser kommunizieren müssen“, so ein Sprecher.

Weitere Preiserhöhungen sind laut der Berliner Smartphone-Bank aktuell nicht geplant. Das Basiskonto bleibe kostenfrei, die Gebühren für die Premium-Konten „N26 You“ (9,90 Euro pro Monat) und „N26 Metal“ (16,90 Euro pro Monat) unverändert. Wie lange noch, darüber darf allerdings spekuliert werden: In den vergangenen Monaten haben zahlreiche andere Banken Kontoführungsgebühren eingeführt. Darunter die Direktbanken ING und Fidor.



BIld: N26