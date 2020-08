Nach zwei Tagen wurde der mediale Druck offenbar zu groß: N26-Chef Valentin Stalf hat sich für das Vorgehen seines Unternehmens gegen Versuche einer Betriebsratsgründung entschuldigt. „Als Gründer war es schwer zu ertragen, wie sich die Diskussion in den letzten Tagen entwickelt hat“, teilte Stalf am Freitagnachmittag auf Linkedin mit. „Das spiegelt nicht wieder, wie wir normalerweise als Team zusammenarbeiten. Aber letztendlich fühlen ich und mein Führungsteam bei N26 uns dafür verantwortlich, wie diese Debatte eskaliert ist. Und wir möchten uns für die letzten paar Tage entschuldigen.“

Einstweilige Verfügungen, Polizei, Böhmermann-Tweet

Auslöser der Debatte waren Pläne einiger N26-Mitarbeiter, einen Betriebsrat für das milliardenschwere Fintech zu gründen. Sie hatten zuvor unter anderem ungleich verteilte und intransparente Löhne kritisiert.

Vergangene Woche wollte die Smartphone-Bank die Forderung nach einem Betriebsrat noch „selbstverständlich respektieren“ – nur um Mitte dieser Woche zu verkünden, dieser verstoße „gegen fast alle Werte, an die wir bei N26 glauben“. Kurz darauf ließ das Führungsteam sogar Versammlungen der Betriebsratsbefürworter gerichtlich blockieren, beraumte selbst jedoch eine Gegenveranstaltung zu einer nicht genauer erläuterten „alternativen Mitarbeitervertretung“ an. Letztlich fand die Gegenseite einen Weg, sich doch noch am Donnerstag und Freitag zu treffen. Beide Wahlvorgänge wurden zum Abschluss gebracht – trotz zwischenzeitlichem Polizeibesuch.

Die Posse um den geplanten N26-Betriebsrat wurde in der Branchenpresse schnell zum Dauerthema. Vor allem auf dem Kurznachrichtendienst Twitter wurde der Vorfall in den vergangenen 48 Stunden hitzig diskutiert. Auch namhafte Politiker griffen die frühen Meldungen von Gründerszene und Finance Forward auf. SPD-Chefin Saskia Esken und ihr Generalsekretär Lars Klingbeil etwa zeigten wenig Verständnis für den Umgang der N26-Führung mit den Mitarbeitervertretern. Zu allem Überfluss kommentierte am Freitagmittag auch noch Jan Böhmermann den Vorfall. Eine „Arschlochbank“ nannte der Satiriker N26 gegenüber seinen mehr als zwei Millionen Twitter-Followern.

N26-Gründer will Betriebsrat jetzt unterstützen

Am späten Freitagnachmittag sah sich N26-Mitgründer Valentin Stalf dann offenbar zu einem Statement gezwungen – und sicherte den Mitarbeitervertretern via Linkedin seine Unterstützung zu.

Zwar glaube er weiter daran, dass es eine „modernere, digitalere und globalere Alternative zu einem traditionellen Betriebsrat“ geben könnte, insbesondere für ein „vielfältiges internationales Unternehmen“ wie N26. „Davon abgesehen unterstützen wir die formelle Arbeitnehmervertretung in allen ihren Formen, einschließlich eines traditionellen Betriebsrats, voll und ganz“, so Stalf. N26 werde dazu beitragen, „sichere und gut geplante Wahlen in Zusammenarbeit mit den Initiatoren des Betriebsrats zu organisieren.“

