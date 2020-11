Am Montag und Dienstag haben die Mitarbeiter der N26 Operations GmbH ihren Betriebsrat gewählt. Der Großteil der Stimmen kam nach Informationen von Finance Forward per Briefwahl, doch ein Teil der Mitarbeiter stimmte persönlich in den Büros des Unternehmens ab. Ein Drittel hat sich an der Wahl beteiligt: Von den etwa 470 Mitarbeitern der Gesellschaft wurden etwa 140 gültige Stimmen abgegeben. Am Dienstagabend um 19 Uhr wurden die elf gewählten Betriebsräte dann offiziell benannt. Sie haben jetzt ein paar Tage Zeit, die Wahl anzunehmen oder abzulehnen.

Die Mitarbeiter der zwei größten Gesellschaften der Berliner Smartphonebank haben sich im Sommer dazu entschlossen, Betriebsräte zu wählen – ein für Startups eher ungewöhnlicher Schritt. „Das Vertrauen und die Zuversicht in das Management von N26, dass es das Wohlergehen der gesamten Belegschaft gewährleistet, ist auf einem historischen Tiefstand“, schrieben sie in einem öffentlichen Brief.

Gründer Valentin Stalf geht auf den Betriebsrat zu

Bei den Versuchen einen Wahlvorstand zu ernennen, kam es zu Konflikten mit dem Management, das einstweilige Verfügungen gegen seine Mitarbeiter erwirkte. Der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen. Mithilfe der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi konnte die Wahl doch stattfinden. „Ich muss anerkennen, dass wir in der Vergangenheit offensichtlich nicht genau genug zugehört haben“, hatte Unternehmensgründer Valentin Stalf im Nachhinein im Interview mit Finance Forward gesagt.

Auf Anfrage von Finance Forward gratulierte CEO Stalf dem gewählten Betriebsrat bereits. „Ich freue mich darauf, bald alle Mitglieder zu treffen und mehr über ihre Ideen und Vorschläge zu erfahren, um N26 zu einem globalen Arbeitgeber der Wahl in unserer Branche zu machen“, teilt er mit.

Auch würde demnächst eine alternative Arbeitnehmerbeteiligung starten, die das Management im Sommer bereits angekündigt hatte. Stalf nennt das Gremium einen „wichtigen Schritt zum Aufbau einer kohärenten N26-Kultur, um der gesamten Belegschaft eine Stimme zu geben“. Die N26 GmbH wird den Betriebsrat am 30. November und am 1. Dezember wählen.

