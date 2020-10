Vor einem Jahr noch steckte Naga tief in der Krise. Das Hamburger Fintech, das eine Trading-Plattform anbietet, machte Verluste in Millionenhöhe und entließ 65 Mitarbeiter an einem Tag. Mit den Worten „Game Over“ beschrieb Mitgründer Benjamin Bilski die Lage damals im Gespräch mit Gründerszene.

Doch das börsennotierte Startup scheint sich berappelt zu haben, wie aktuelle Zahlen zeigen. Über Naga können User Social Trading betreiben – also in Aktien, Kryptowährungen oder ETFs investieren und die Investments erfolgreicher Händler kopieren. Naga agiert dabei nicht nur als Plattform, sondern auch als Broker, und streicht entsprechend Provisionen ein. 7,1 Millionen Euro setzte das Startup damit im dritten Quartal 2020 um und wirtschaftete mit einem Ebitda von 1,9 Millionen Euro profitabel. 230 Personen sind für das Unternehmen tätig. Nagas Aktienkurs liegt derzeit (7. Oktober) bei 2,88 Euro, die Marktkapitalisierung bei rund 105 Millionen. Anfang des Jahres hatte der Kurs bei 56 Cent gelegen.

Mit Bekanntgabe der neuesten Zahlen machte CEO Bilski eine Ankündigung: Am 15. November werde Naga eine Payment-App launchen, die sei „wie N26”. Eine überraschende Nachricht von einem Startup, das vor Kurzem noch am Ende schien. Was plant der Gründer?

Gebührenfreier Handel und Banking in einem

Bilskis Antwort: Man könne es sich vorstellen, „als würden N26 und Trade Republic zusammengetan“. Nutzerinnen und Nutzer sollen per App ein kostenloses IBAN-Konto eröffnen können, außerdem eine digitale sowie eine analoge Kreditkarte erhalten. Kostenpflichtige Premiumkonten wie bei anderen Banking-Apps werde es nicht geben. Auch eine Banklizenz hat Naga nicht. Das Startup arbeitet stattdessen mit der Londoner Firma Prepaid Financial Services zusammen, über die die Konten der Naga-Pay-Nutzer bei der britischen Barclay Bank liegen. Auch N26 oder Revolut setzten zu Beginn auf Partnerbanken, haben inzwischen aber längst eigene Lizenzen.

Das laut Bilski „stärkste Feature“ der App: Nutzer können ihr Geld direkt in Aktien, ETFs und Co. investieren. Dazu soll es einen „Invest“-Button in der Anwendung geben. Das Handeln ist nach Angaben des Gründers gebührenfrei, es soll nicht einmal ein Euro wie etwa beim Berliner Anbieter Trade Republic anfallen. Geld verdienen will Naga genauso wie bisher, also allein durch das Brokerage-Geschäft. Es verdient unter anderem am sogenannten Spread, also der Differenz zwischen An- und Verkaufspreis einer Aktie.

Bilski geht davon aus, dass die meisten Naga-Pay-Nutzer auch über die App mit Wertpapieren handeln werden. So sollen sie diejenigen User refinanzieren, die lediglich die kostenlosen Banking-Funktionen verwenden. Auch bei der Londoner Neobank Revolut können die Kunden Aktien traden. Bei dem britischen Konkurrenten sind aber nur drei Transaktionen pro Monat gebührenfrei.

„Wir haben den Lärm von früher hinter uns gelassen“

Ist eine kostenlose Trade-Republic-N26-Symbiose nicht ein wenig ambitioniert? Bilski findet das nicht. Im Gegensatz zu den Vorreitern habe man schließlich schon jetzt ein profitables Geschäftsmodell. „Wir verdienen Geld, wir wachsen. Ich denke, das kann klappen“, sagt er. Natürlich werde man zu Beginn deutlich weniger verwaltete Konten haben als etwa N26. Doch man wolle „auf Jagd nach Nutzern“ gehen. 50 bis 120 Euro Akquisekosten rechnet er pro neuem User. Innerhalb eines Jahres will er für Naga Pay 100.000 Nutzerinnen und Nutzer in Europa gewinnen. Damit würde sich Naga auf dem gleichen Niveau wie N26 ein Jahr nach Marktstart bewegen.

In Asien, wo Naga nach eigenen Angaben derzeit das stärkste Nutzerwachstum verzeichnet, kann die Firma ihre Payment-App zunächst nicht anbieten: Dort hat der britische Banking-Partner keine Lizenz. Dafür aber in Australien und Südafrika, in diesen Märkten will Bilski seine App kommendes Jahr launchen. Er merkt, dass er übermotiviert klingt, doch ist zuversichtlich: „Wir haben den Lärm von früher hinter uns gelassen und trauen uns wieder mehr zu“, sagt er.

