Paypal-Gründer und Milliardär Peter Thiel hat einem Medienbericht zufolge in das saarländische Insurtech Neodigital investiert. Thiel beteiligte sich im Rahmen einer „zweistelligen Millionenrunde“ an dem Unternehmen aus Neunkirchen, wie das Handelsblatt berichtet. Ein entsprechendes Papier sei diese Woche unterzeichnet worden.

Zu neuen Teilhabern sollen außerdem der VC Elevat3 Capital von Christian Angermayer gehören, der selbst eng mit Thiel verbandelt ist. Auf Anfrage von Gründerszene wollte sich Neodigital-Chef Stefan Voss zunächst nicht zur Finanzierung äußern. Er verwies auf offizielle Mitteilung, die in Kürze erscheinen soll.

Voss gründete Neodigital erst 2017 gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Dirk Wittling. Das Startup hilft etablierten Versicherern bei der Platzierung von Versicherungen auf Maklerplattformen wie Check24 und bei der Digitalisierung der Versicherungsprodukte. Da es über eine Bafin-Lizenz verfügt, darf es auch eigene Versicherungen anbieten. Dazu gehören bisher zum Beispiel eine Unfall- und eine Hausratversicherung.

Tech-Legende Peter Thiel baut mit dem Investment weiter sein Portfolio in Deutschland aus. In diesem Jahr beteiligte sich Thiel etwa bereits am Berliner App-Broker Trade Republic und dem Auto-Abo-Anbieter Cluno.

Auch Maschmeyer ist an Neodigital beteiligt

Für Neodigital ist es bereits die zweite größere Finanzierung in diesem Jahr. Erst im Januar war bekannt geworden, dass sich AWD-Gründer und DHDL-Investor Carsten Maschmeyer an einer Millionenrunde beteiligt hat. Dessen Wagniskapitalfonds Alstin hatte sich eine zweistellige prozentuale Beteiligung an dem Startup gesichert.

Bild: Getty Images / John Lamparski