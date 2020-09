Erik Podzuweit gehört zu den Personen, die offenbar viele Talente haben. Der 39-Jährige war jahrelang für die Investmentbank Goldman Sachs tätig und leitet heute das Münchner Fintech Scalable mit 140 Mitarbeitern, das als Robo-Advisor Kunden und Kundinnen bei der langfristigen Geldanlage unterstützt.

In seinem Alltag treibt Podzuweit täglich Sport, er ist erfolgreicher Windsurfer und deutscher Meister im Rugby. Bereits mit 16 Jahren zog er mit seinem Zwillingsbruder von Berlin auf die Nordseeinsel Norderney, um dort jeden Tag nach der Schule surfen gehen zu können. Im Interview mit Gründerszene erzählt Podzuweit, warum der Leistungssport ihm als Gründer hilft, bessere Entscheidungen zu treffen und ein großes Team zu führen.

Erik, du treibst täglich Sport und bist ein erfolgreicher Windsurfer. Gerade erst warst du im Haus deiner Familie auf Norderney, um dort zu surfen. Hilft dir der Sport dabei, als Gründer und Führungskraft erfolgreich zu sein?

Es ist nicht die körperliche Fitness, die einen zum guten Gründer macht. Aber um in einer Sportart richtig gut zu werden, musst du besessen davon sein. Willst du in Deutschland beispielsweise ein guter Windsurfer werden? Dann musst du so heiß darauf sein, dass du auch bei miesem Wetter rausgehst. Diese Besessenheit ist eine Charaktereigenschaft, die Gründern und Gründerinnen sicherlich hilft.

Kannst du dich an eine konkrete Situation im Job erinnern, in der dir deine Erfahrung im Sport geholfen hat?

Sport hat mir geholfen, Selbstbewusstsein aufzubauen. Mein Zwillingsbruder und ich waren in der Grundschule keine guten Schüler, weil wir sehr unruhig waren. Oft wird dir als Kind dann das Gefühl gegeben: Du bist dumm, du kannst das nicht. Der Sport hat mir mein Selbstbewusstsein zurückgegeben. Ich glaube, jeder braucht etwas, worin er richtig gut ist. Wenn ich das Windsurfen nicht gehabt hätte, hätte mir dieser Teil meiner Charakterbildung gefehlt. Bei einem Arbeitgeber wie Goldman Sachs, für den ich jahrelang gearbeitet habe, braucht man sehr viel Selbstbewusstsein. Das ist ja ein Schuppen voll mit Alphatieren.

Du bist 2010 auch deutscher Meister im Rugby geworden. Anders als Windsurfen ist Rugby ein Mannschaftssport.

Hinter dieser Meisterschaft steckt eine ziemlich absurde Geschichte. Es stimmt, Rugby ist in Deutschland eine Randsportart. Aber in Heidelberg und Frankfurt ist Rugby groß, weil dort viele Expats wohnen, die im Bankensektor oder für das Militär arbeiten. Ich habe dort für einen Bundesligaverein gespielt, der vorher in der vierten Liga war. Aber dann kam ein Mäzen, Gründer einer Schmuckmarke, und hat viel Geld investiert. Er hat 20 Profis aus Neuseeland angestellt. Da aber jedes deutsche Team auch einige deutsche Spieler aufstellen muss, um überhaupt in der Liga mitspielen zu können, durfte auch ich ab und zu auf den Platz. 2010 sind wir dann vor 4.000 Zuschauern deutscher Meister geworden, das war schon irre.

Was bringt es dir als Gründer und Führungskraft, dass du jahrelang Mannschaftssport betrieben hast?

Jedem Mannschaftssportler wird beigebracht, sich auf die gute Performance zu konzentrieren. Außerdem weiß jeder Spieler im Team: Es gibt nicht nur Sonnenschein. Das ist bei mir als Gründer genau dasselbe und ich habe durch Rugby früh gelernt, mit Misserfolgen umzugehen. Einige Freunde von mir denken, bei mir sei immer alles tutti. Dass ich aber an acht von zehn Tagen genervt bin und nicht schlafen kann – das bekommt keiner von ihnen mit. Die Berichterstattung über Gründer und Gründerinnen verzerrt das Bild zusätzlich. Denn die Leute, die in der Presse auftauchen, sind ja bereits erfolgreich. Über die Unerfolgreichen und Frustrierten schreibt niemand.

Was lernst du aus den Erfolgen im Sport?

Dass neben dem Ehrgeiz auch immer eine bestimmte Leichtigkeit dazugehört, um erfolgreich zu sein. Wenn Michael Jordan in der letzten Sekunde den entscheidenden Wurf macht, dann schafft er das nur, weil er konzentriert aber gleichzeitig auch locker ist. Wenn du in diesen Situationen zu verbissen bist, verhaust du es. So ist es bei einer Gründung auch: Manchmal muss ich als Gründer alle Fünfe gerade sein lassen. Wenn du auf jedes Mikrothema alle deine Ressourcen gibst, dann verbrauchst du dich. Ich persönlich finde es aber wahnsinnig schwierig, das hinzubekommen. Wann muss ich relaxt sein und wann muss ich die Scheuklappen aufziehen und mit dem Kopf durch die Wand? Das frage ich mich häufig.

Für dein Startup arbeiten mittlerweile 140 Leute. Kannst du besser im Team arbeiten, weil du lange Teamsportler warst?

US-Amerikaner lieben im Job die Vergleiche mit Sport. Dort heißt es deswegen immer: Man kann keine Meisterschaft mit elf Stürmern oder elf Verteidigern gewinnen. Dasselbe gilt für Gründerteams, auch wenn das total platt klingt. Denn tatsächlich machen viele Gründer und Gründerinnen den Fehler, mit Freunden zu gründen, die ihnen besonders ähnlich sind und mit denen sie sich gut verstehen. Das geht meistens schief. Mein Co-Gründer Florian und ich haben völlig verschiedene Talente und ergänzen uns deswegen sehr gut. Er ist zum Beispiel viel detailverliebter als ich. Im Business ist es die beste Kombi, wenn einer verkaufen und der andere bauen kann. Oder noch einfacher: Einer muss reden, der andere denken können (lacht). Man sollte also wie im Sport verschiedene Positionen besetzen.

Achtest du bei Bewerbern und Bewerberinnen darauf, ob sie gerne Sport treiben?

Nein, nicht explizit. Es gibt aber eine Frage, die ich im Bewerbungsgespräch stelle: Nenne mir eine Sache, für die du eine Leidenschaft hast, egal, was das ist. Da ist für mich interessant: Kommt da überhaupt eine Antwort? Oder nur: Ach nööö, ich hänge am Wochenende am liebsten mit Freunden ab und gehe shoppen. Dann ist das kein gutes Zeichen. Und wenn jemand von seiner Leidenschaft berichtet, möchte ich wissen, was denn daran so toll ist. So will ich herausfinden, ob sich jemand in eine Sache reinfuchsen kann. Außerdem bin ich der Überzeugung, dass jemand dann klar denken kann, wenn er etwas strukturiert erklären kann. Und ob jemand das kann, merkt man erst, wenn die Person zu einem Thema auf ihrem Home Turf, also einem absolut vertrauten Gebiet, sprechen darf.

Wie schaffst du es, regelmäßig Sport zu treiben?

Im Alltag gehe ich fast jeden Morgen mit meiner Tochter im Wagen joggen. Oder ich gehe morgens hier in den Berliner Mauerpark und mache dann meine Burpees mit der App Freeletics. Aber ich mache immer draußen Sport, so gut wie nie im Fitnessstudio. Am Wochenende gehe ich hier in Berlin meistens wakeboarden oder fahre mit dem Standup Paddle über das Wasser, zum Beispiel durch Neu Venedig am Müggelsee.

Ohne Sport geht es also nicht?

Für mich ist Sport ultra wichtig. Denn nur so – oder auf langen Autofahrten – bekomme ich meinen Kopf frei. Wenn ich also ein paar Tage nicht Sport mache, ist das auch für meine Mitmenschen schlecht. Dann blaffe ich Leute an, bin gereizter und weniger konzentriert. Oft muss ich dann Mails mehrmals lesen. Wenn ich Sport ausfallen lasse, rächt sich das also sehr schnell.

Bilder: Erik Podzuweit