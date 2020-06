Der Geldstrom in der deutschen Startup-Szene scheint trotz Coronakrise nicht abzureißen. Nachdem zuletzt einige größere Finanzierungsrunden publik wurden, vermeldet nun auch das Berliner Fintech Solarisbank, frisches Geld von Investoren erhalten zu haben. 60 Millionen Euro steckt Holtzbrinck Ventures gefolgt von Vulcan Capital, Samsung Catalyst Fund und Storm Ventures demnach in das Fintech. Die Bewertung der seit 2016 mit Banklizenz agierenden Firma soll nun bei rund 320 Millionen Euro liegen.

Mit dem Geld will Solarisbank den Aufbau seiner Banking-Plattform vorantreiben. Viele Fintechs kommen für ihre Apps und Online-Dienste nicht ohne Bankpartner aus, Solarisbank springt ihnen mit einer technischen Schnittstelle (API) zur Seite und ermöglicht beispielsweise Ratenzahlungen in Onlineshops oder die Ausgabe von Kreditkarten. Nach eigenen Angaben sind derzeit über 80 Partnerfirmen an dem Berliner Fintech angedockt. Darunter etwa der russisch-stämmige N26-Konkurrent Vivid. Mittelfristig seien weitere Features geplant, etwa die Bereitstellung ausgewählter lokaler IBANs über die Plattform.

Die 60-Millionen-Runde ist die bisher größte Finanzierung für Solarisbank, das bisher noch nicht profitabel ist. Laut dem Bundesanzeiger stand per Ende 2018 ein Verlust von rund 18 Millionen Euro zu Buche. Die Erträge hingegen hätten sich nach anfänglichen Schwierigkeiten zuletzt gut entwickelt. „Unsere Erträge 2019 lagen knapp über 15 Millionen und haben sich im Vergleich zu 2018 (7,4 Millionen) quasi verdoppelt“, teilte das Unternehmen auf Nachfrage von Gründerszene mit. Für 2020 werde ein Wachstum von mindestens 60 bis 80 Prozent erwartet. Ebenso das Erreichen der Gewinnschwelle.

Solarisbank hofft auf Wechselwelle bei Wirecard

Indes könnte Solarisbank von dem jüngsten Bilanzskandal bei Wirecard profitieren. Laut finanz-szene.de zeigt sich das Fintech an einer Übernahme der Banksparte des gefallenen Börsen-Highflyers aus München interessiert. „Die Dienstleistungen der Wirecard Bank ähneln den unseren. Je nachdem, wie sich die Dinge entwickeln, könnten wir sicherlich für viele Kunden des Wettbewerbers so etwas wie die natürliche Alternative sein“, zitiert das Branchenportal den Solarisbank-Chef Roland Folz. Auf Nachfrage von Gründerszene dementierte das Unternehmen jedoch die Übernahmegerüchte. „Wir sind offen für Gespräche mit Kunden, die aktuell bei der Wirecard sind. Mehr Gespräche führen wir in diesem Zusammenhang nicht“, betonte ein Sprecher.

Tatsächlich wäre zumindest ein Wechsel einzelner Bestandskunden von Wirecard nicht abwegig. Ähnlich wie Solarisbank betreibt auch Wirecard eine banklizenzierte White-Label-Plattform für Fintechs, die wegen der drohenden Insolvenz der Betreibermutter jedoch zunehmend selbst ins Straucheln geraten. Betroffen sind etwa Firmen wie Boon, Curve oder Payhawk. Auch das Berliner Geschäftskonten-Fintech Kontist war lange Partner von Wirecard, wechselte aber vor wenigen Monaten zu Solarisbank. Weitere Fintechs könnten also folgen.

Bild: Solarisbank