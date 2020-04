Der Steuer-App-Anbieter Taxfix sammelt in seiner Series C umgerechnet 59 Millionen Euro (65 Millionen US-Dollar) ein. Angeführt wird die aktuelle Runde von Index Ventures. Auch die Bestandsinvestoren Creandum, Redalpine und Valar Ventures, der Fonds des deutschen Investors Peter Thiel, beteiligen sich erneut.

Mathis Büchi und Lino Teuteberg haben Taxfix 2016 gegründet. Mithilfe ihrer App können Nutzer ihre Steuererklärung erledigen. Das kostet sie einmalig 35 Euro – falls sie aber weniger als 50 Euro wiederbekommen, ist der Service gebührenfrei. Aktuell arbeiten rund 200 Angestellte für das Software-Unternehmen. Im Zuge der Finanzierung will das Startup sein Team nach eigenen Angaben um 100 zusätzliche Mitarbeiter erweitern.

Taxfix will künftig Kredite anbieten

Mit dem neuen Geld plane Taxfix außerdem seine internationale Expansion voranzutreiben. Aktuell unterhält die Firma neben dem Hauptsitz in Berlin ein weiteres Büro in der spanischen Hauptstadt Madrid. Auch neue Produkte sollen hinzu kommen: Künftig wolle Taxfix Finanzdienstleistungen wie Geldanlage und Kreditprodukte anbieten, so die Firma.

Zuletzt erhielt das Berliner Startup im vergangenen Jahr eine Finanzierung in Höhe von 27 Millionen Euro. Laut Crunchbase flossen bis einschließlich 2019 insgesamt 40 Millionen Euro in das Jungunternehmen. Mit der aktuellen Runde erhöht sich das Finanzierungsvolumen damit auf etwa 100 Millionen Euro.

Bild: Taxfix