Die Tomorrow Bank versteht sich als nachhaltiges Fintech: Die Einlagen seiner Kunden legt das Startup nach eigenen Angaben ausschließlich in grünen Fonds an. Bei Privatanlegern kommt das Modell gut an. In einer Crowdinvesting-Kampagne überhäuften Fans Tomorrow gestern mit Geld.

Insgesamt zwei Millionen Euro wollten die Hamburger einsammeln. Direkt nach dem Start seien die Server zusammengebrochen, berichten Nutzer auf Twitter. Das Ziel hatte die Neobank schnell erreicht und die Summe daher auf drei Millionen Euro angehoben. Am Nachmittag, fünf Stunden nach Eröffnung der Kampagne, war der Topf voll.

40.000 Nutzer in eineinhalb Jahren

Mehr als 2.000 Anleger haben in das Startup investiert. Wenigstens 100 Euro mussten die Mikro-Investoren zahlen, um sich an dem Fintech zu beteiligen. Nach fünf Jahren steht der Crowd erstmals eine Rendite zu, sollte es keinen Exit geben. Vor der Crowdfinanzierung lag die Unternehmensbewertung laut Anlagebroschüre bei 50 Millionen Euro.

Das #Crowdinvesting des Hamburger #Fintechs @_tomorrow_one war offensichtlich ein voller Erfolg.

Tomorrow wurde 2018 von Jakob Berndt, Inas Nureldin und Michael Schweikart gegründet, Anfang vergangenen Jahres startete die Banking-App. Über 40.000 Kunden zählt die Bank nach eigenen Angaben mittlerweile. Von den 73 Millionen Euro, die Nutzer auf der Bank gelagert haben, liegen knapp 20 Millionen Euro in grünen Fonds.

200.000 Euro Umsatz, vier Millionen Verlust

Im Februar brachte das Startup sein Bezahl-Konto auf den Markt. Für 15 Euro monatlich können Kunden ihren CO2-Haushalt kompensieren, unbegrenzt Geld abheben und unendlich viele Unterkonten eröffnen. In der kostenlosen Variante sind diese Dienste limitiert. Das Premium-Angebot bringt der App endlich Umsatz ein. Von Januar bis August erwirtschafteten die Hamburger laut Anlagebroschüre 200.000 Euro. Im vergangenen Jahr waren es nur 40.000 Euro. Demgegenüber steht ein Verlust von mehr als vier Millionen Euro in den ersten acht Monaten diesen Jahres.

Um skalieren zu können, plant Tomorrow für die kommenden Monate mehrere Neueinführungen: neue Märkte, neue Bezahl-Konten, neue Anlageprodukte. Die Bank will ihr Geld künftig auch mit Versicherungen und Krediten verdienen. Allein für den CO2-Ausgleich der Kunden Geld zu verlangen, scheint nicht aufzugehen.

Der Bank ist klar, dass sie auch in den folgenden Jahren Verluste schreiben wird. Den Break-even peilt Tomorrow 2025 an.



