Die Pleite des Zahlungsabwicklers Wirecard ist einer der größten Finanzskandale in Deutschland. Was steckt hinter dem milliardenschweren Bilanzbetrug? Ein Überblick über die bislang bekannten Schlüsselereignisse:

Krise trotz Millioneninvestment: Zeitgold feuerte kürzlich mehr als die Hälfte der Angestellten und stellte seine Buchhaltersoftware ein. Ist das Fintech am Vertrieb gescheitert?

Die Fintech-Gründerin Miriam Wohlfarth will mit Banxware Kredite an Plattformhändler vergeben. Der Wirecard-Skandal kam dem Startup jedoch in die Quere.