Umgerechnet 12 Millionen Euro (13 Millionen US-Dollar) flossen in der Series-A-Runde des englischen Fintech-Startups Yapily. Leadinvestor ist der VC Lakestar, der bereits in die mobile Bank und N26-Rivalin Revolut investiert ist. Auch HV Holtzbrinck Ventures und Localglobe erneuerten ihre Beteiligung in dieser Runde.

Auch namhafte Business Angels aus der Finanzwelt ließen sich von dem Potenzial der englischen Firma überzeugen: Der Transferwise-Gründer und Chairman, Taavet Hinrikus, investierte, ebenso wie Frank Strauss, ehemaliger Geschäftsführer der Deutschen Postbank.

Keine Auswirkungen durch Corona

Die Gespräche zu dieser Runde hätten schon vor der weltweiten Verbreitung des Coronavirus Covid-19 begonnen, so eine Sprecherin des Investors Lakestar. Auf die Vertragsdetails habe die Corona-Krise keinerlei Auswirkungen gehabt.

Yapily wurde 2017 von dem Italiener Stefano Vaccino in London gegründet. Erst im Mai 2019 schloss das Startup eine Seed-Runde in Höhe von 5,4 Millionen US-Dollar ab.

Das Fintech entwickelt eine offene API-Lösung für Open-Banking-Anwendungen. Mithilfe der Schnittstellen sollen Firmen so leichter auf die finanziellen Informationen ihrer Kunden zugreifen können. Nach eigenen Angaben arbeitet die Firma bereits mit Großkunden wie IBM zusammen.

Anmerkung: In einer ersten Fassung des Artikels hieß es fälschlicherweise, dass Revolut ebenfalls in Yapily investiert sei.

