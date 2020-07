Wie geht es eigentlich der deutschen Startup-Szene nach Monaten der Krise? Diese Frage lässt sich natürlich nicht pauschal beantworten, jedes Unternehmen musste in den vergangenen Wochen andere Herausforderungen bewältigen. Einige wuchsen so schnell wie noch nie, andere fürchteten täglich die Pleite.

Anzeige

Um zu erfahren, wie einzelne Startups die Situation bewältigen, haben wir als Gründerszene-Redaktion einen Fragebogen an Unternehmerinnen und Unternehmer geschickt – unter anderem an Caroline Nichols, Gründerin und Geschäftsführerin des Startups 3Bears aus München. Nichols gründete die Firma 2015 gemeinsam mit ihrem Mann Tim. Sie verkaufen online und im Einzelhandel Haferflocken-Mischungen, aus denen man Porridge zubereiten kann. Seit einem Auftritt in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ sind Frank Thelen und Judith Williams an 3Bears beteiligt. So erlebt das Startup die Krise:

Welche Auswirkungen hatten und haben das Virus und die damit verbundenen Maßnahmen auf euer Unternehmen?

Wir haben den großen Vorteil, mit einem Lebensmittel am Markt zu sein – und zudem auch noch mit Porridge ein haltbares und gleichzeitig gesundes Produkt anzubieten. Wir waren vom Lockdown wirtschaftlich also nicht betroffen, da der Lebensmittelhandel, in dem 3Bears ja breit vertreten ist, immer geöffnet blieb. Zudem wurde unser Onlineshop stark frequentiert von allen, die ungerne in Supermärkten einkaufen gingen. Die Auswirkung, die wir am meisten gespürt haben, war, dass sich Handel und Endverbraucher gleichermaßen bevorratet haben und dass die Nachfrage auch nach dieser Phase hoch geblieben ist.

Waren oder sind eure Angestellten in Kurzarbeit?

Glücklicherweise mussten wir niemanden in Kurzarbeit schicken, sondern waren alle in dieser Zeit voll und ganz ausgelastet. Unser Team wächst sogar. Wir freuen uns ab August auf Verstärkung, die Schreibtische stehen schon bereit.

Arbeiten eure Angestellten noch im Homeoffice?

Nach knapp vier Monaten im Homeoffice sind unsere rund 20 Angestellten und wir in zwei Gruppen aufgeteilt wieder im Büro: Auf drei Tage Homeoffice folgen zwei Tage Büro. Und das tut wirklich gut, uns als Team und auch jeder und jedem Einzelnen. Persönlicher Kontakt und Austausch können eben nicht ganz durch Screens ersetzt werden. Auf der anderen Seite hat uns diese Zeit erneut gezeigt, wie gut Homeoffice funktionieren kann und vor allem auch, wie effizient und gezielt man Dinge von zuhause aus abarbeiten kann. Und die Kreativität hat sicherlich am wenigsten gelitten, im Gegenteil.

Könnt ihr euch vorstellen, künftig komplett auf ein eigenes Büro zu verzichten?

Oh nein, dazu haben wir einen viel zu schönen Ausblick aus unserer Büroetage für den notwendigen Weitblick. Spaß beiseite, wir haben von Firmengründung an schon immer mit einer Mischung aus Präsenz und Homeoffice gearbeitet und dieser Mix ist für uns genau richtig.

Welche Tools und Tricks haben eurem Team in den vergangenen Wochen geholfen?

Wir haben in der Zeit des Lockdowns besonders auf regelmäßige Calls als komplette Belegschaft oder auch in den einzelnen Teams geachtet. Statt dabei aber nur über Business-Themen zu sprechen, ging es auch öfter mal um persönliche Fun Facts. Themen und Geschichten, die man sonst vielleicht eher an der Kaffeemaschine oder beim After Work Drink austauscht.

Was hat in den vergangenen Wochen nicht funktioniert?

Alles was in Richtung Teambuilding ging, war nur schwer oder auch einfach nicht machbar. So etwas geht schlichtweg nur im persönlichen Austausch, mit dem Blick direkt in die Augen und dem Lachen im Ohr ohne Verzerrung über einen Lautsprecher. Zu Beginn hatten wir mit dem Team zum Beispiel ein paar Quiz-Abende organisiert. Aber ganz ehrlich – es ist nicht das gleiche wie die Gaudi, wenn man zusammensitzt. Und wenn man tagsüber schon den ganzen Tag vor dem Screen sitzt, wünscht man sich abends doch eher eine Auszeit von der Flimmerkiste.

Viele Menschen haben in den vergangenen Wochen persönliche Krisen erlebt, möglicherweise auch in eurem Team. Wie seid ihr als Führungskräfte damit umgegangen?

Wir sind extrem dankbar, dass uns die Krise nicht so stark trifft, wie andere Firmen, egal ob Startup oder etabliertes Unternehmen. Anfangs hatten auch wir natürlich Sorgen. Mittlerweile sind wir ja nicht mehr „nur Caro und Tim“, sondern ein Team von mehr als 20 Personen. Wir tragen Verantwortung, haben Arbeitsplätze geschaffen, sorgen uns um das Wohl einer jeden und eines jeden Einzelnen. Die Ungewissheit zu Beginn, ob der Handel weiterhin 3Bears bestellt, wie das Konsumverhalten sich verändern wird und so weiter, sorgte schon für einige schlaflose Nächte. Das Wichtigste war für uns, dass wir auch gegenüber unserem Team immer transparent und ehrlich sind – wir haben nicht jede Sorge mit ihnen geteilt, aber schon auch gesagt, dass wir nicht wissen, was jetzt genau als nächstes kommt. Mit der Zeit konnten wir immer positivere Wasserstandsmeldungen geben und dann haben wir alle gemerkt: 3Bears ist eine der Marken, die gerade neue Kunden und Fans gewinnt, da gesunde Ernährung eine höhere Bedeutung bekommt. Auch, weil alle Menschen zuhause frühstücken und nicht auf dem Weg zur Arbeit.

Lieber ohne Ehering: Wieso Investoren bei Gründer-Ehepaaren skeptisch sind Sie vermischen Privates und Berufliches und streiten ständig: Das denken manche VCs über Gründer-Ehepaare. Wir haben mit Investoren und Unternehmern darüber gesprochen.

Bild: 3Bears