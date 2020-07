Indoor-Farmen für Kräuter und Salate stoßen in Deutschland auf reges Investoren-Interesse. Fünf Jahre lang hat das Food-Startup &ever von Vapiano-Gründer Mark Korzilius an seiner Technik gearbeitet – im Schatten der Berliner Konkurrenz Infarm – und generiert nun erstmalig relevante Umsätze. Nun plant die Münchner Firma nach eigenen Angaben eine neue Finanzierung in hoher zweistelliger Millionenhöhe. Infarm aus Berlin ist schon länger am Markt, sammelt gerade erneut einen neunstelligen Betrag ein. Beide wollen Rucola, Koriander und andere Pflanzen in automatisierten Gewächshäusern anbauen, ihre Technologie unterscheidet sich jedoch.

Während Infarm seine Setzlinge in einer Flüssigkeit wachsen lässt, setzt &ever auf eine Membran, auf der die Kräuter ihre Wurzeln ausbilden. Die Membran bestehe aus Bio-Plastik oder einer Art Jute, erklärt CEO Henner Schwarz im Gespräch mit Gründerszene. Der ehemalige Chef des Onlineshops Planet Sports übernahm im Januar die Geschäftsführung des Food-Startups übernommen. Er habe sich lieber auf die Produktentwicklung fokussieren wollen und daher nach einem neuen CEO gesucht, erzählt Gründer Korzilius. Parallel zog die Firma mit dem Großteil des Teams von Hamburg nach München und änderte ihren Namen.

Eine Million Euro für die Pilotanlage

Korzilius startete seinen Indoor-Farming-Betrieb 2015 mit Isabel von Molitor – damals hieß das Startup noch Farmers Cut. „Übersetzt könnte das auch heißen ‚des Farmers Todes’ und das ist genau das, was wir nicht wollen“, begründet Schwarz die Umbenennung. Mit Kapital von Business Angels und eigenen Ersparnissen des Vapiano-Erfinders arbeitete das Startup an der Technologie der Kräuteranlagen. Drei Millionen Euro habe Korzilius in den ersten drei Jahren für seinen Betrieb ausgegeben, sagt er. Allein die Pilotanlage habe eine Million Euro gekostet. Umsatz machte er kaum. „Die Forschungsfarmen waren nie dazu gedacht, im großen Stil Salat anzubauen, sondern um zu testen“, so Schwarz. Die wenigen Produkte, die &ever ernten konnte, habe das Startup auf einem Wochenmarkt in Hamburg oder an ausgewählte Restaurants verkauft.

Als die vertikale Farm 2018 fertig entwickelt war, schloss &ever eine Series A in Höhe eines niedrigen zweistelligen Millionenbetrags ab, um sein Modell skalieren zu können. Nox Management, ein Lebensmittelkonzern aus Kuwait, beteiligte sich an dem Startup und half, eine riesige vernetzte Indoor-Farm in dem Wüstenstaat zu bauen.

„Man kann sich das vorstellen wie einen Backautomaten“, sagt Schwarz über die Gewächshäuser. „Die Pflanzen werden durch ein automatisches System auf der einen Seite reingefahren, wachsen da etwa drei Wochen und kommen auf der anderen Seite wieder raus.“ Nur bei der Ernte brauche es menschliche Hilfe. „Unsere Klimazellen sind eine Art Kühlschrank. Wir können Lufttemperatur, Feuchte und Luftbewegung steuern. Und zwar so, dass die Bedinungen überall gleich sind.“

Keine Glaskästen im Supermarkt

Seit März sind die intelligenten Gewächshäuser einsatzbereit. Täglich könnten dort bis zu 550 Kilogramm Kresse, Kräuter und Salat geerntet werden, so das Startup. Aufgrund der Corona-Pandemie beschäftige die Firma gerade weniger Leute, sodass die Ernte geringer ausfalle, so Schwarz. &ever gibt seine Produkte an Supermärkte, Hotels und Restaurants in der Region ab. Entweder als Jungpflanze mitsamt Wurzeln oder als vorgeschnittener Blattsalat – letzteres mache aktuell den meisten Umsatz aus. Wie viel das ist, möchte Schwarz nicht sagen.

Infarm stellt seine Indoor-Farmen bei Kunden ab, sodass die Kräuter vor Ort hochgezogen werden können. &ever sieht darin kein Geschäftsmodell: „Wir glauben, dass ein effizientes Anbausystem eine gewisse Größe und einen gewissen Durchsatz benötigt.“ Abgesehen von der freien Fläche müssen Supermärkte auch für Strom und Wasser aufkommen.

Zalando-Unternehmenseinkäufer als neuer Finanzchef

„In Kuwait wird alles Frische importiert, da wächst ganz wenig lokal“, sagt er. Daher habe man sich für Gewächshäuser in dem Wüstenstaat entschieden. In diesem Jahr wolle das Startup noch drei weitere Anlagen bauen. Voraussetzung sei unter anderem, dass in dem jeweiligen Land günstiger Öko-Strom verfügbar sei. Deutschland, Österreich und die Schweiz seien potenzielle Märkte, so der Geschäftsführer.

Rund 40 Angestellte arbeiten aktuell für das Startup. Seit dem Einstieg von Henner Schwarz Anfang des Jahres habe sich das Team verdoppelt. Bei der Skalierung sollen den Münchnern außerdem ein neuer CFO und CTO behilflich sein.



