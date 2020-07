Gekühlte Babynahrung trifft den Geschmack von Investoren: Das Food-Startup Yamo hat eine Finanzierung in Höhe von 10,1 Millionen Euro eingesammelt. Wie Gründerszene vorab erfuhr, wird die Runde angeführt von Five Seasons Ventures, einem auf Lebensmittelinnovationen spezialisierten Investor aus Frankreich. Ebenfalls an Yamo beteiligt sind der Swiss Entrepreneurs Fund, Ringier Digital Ventures, Müller Ventures, btov Partners, Polytech Ventures, Backbone Ventures und Fundament. Seit ihrer Gründung 2017 sind nunmehr zwölf Millionen Euro in die Firma aus dem schweizerischen Zug geflossen.

Yamo produziert und vertreibt Babynahrung in Gläschen und Quetschbeuteln. Dabei erhitzt die Firma ihre Produkte nicht, um sie haltbar zu machen. Stattdessen arbeitet sie mit hohem Druck. Das sogenannte HPP-Verfahren (Hochdruckpasteurisation) gilt im Vergleich zur Hitzesterilisation als schonender. Vitamine, Farbe und Geschmack sollen dadurch besser erhalten bleiben. Anders als etwa Babybrei der Firma Hipp müssen die Lebensmittel von Yamo aber auch gekühlt werden. Kein Nachteil, wie Mitgründer Luca Michas bereits vor zwei Jahren gegenüber Gründerszene erklärte: „Kleinkinder sollten kein Essen bekommen, das älter ist als sie selbst“, so Michas damals.

Experimente mit pflanzenbasierter Kindermilch

Die Babynahrung von Yamo ist bereits in den Filialen der schweizerischen Supermarktkette Coop erhältlich. Auch in Deutschland sei sie vereinzelt schon zu finden, teilt das Startup mit, darunter in einigen Edeka- und Rewe-Märkten. Dazu betreibt Yamo einen eigenen Onlineshop. Auch wiederkehrende Lieferungen per Abo sind möglich.

Mit dem Kapital aus der jüngsten Finanzierung will Luca Michas nun unter anderem mit neuen Produkte experimentieren. „Wir sehen enormes Potenzial in pflanzenbasierten Joghurt- und Milchdrink-Alternativen für Kinder“, sagt Michas zu Gründerszene. Vorigen Monat habe man die „europaweit ersten pflanzenbasierten Kinder-Joghurts aus Hafermilch“ auf den Markt gebracht. Bis Ende des Jahres sollen die Produkte des Startups in mehreren hundert Filialen erhältlich sein, kündigt der Gründer an.

