Im ersten Geschäftsjahr habe das Münchener Startup Bella & Bona eine Million Euro wiederkehrenden Umsatz gemacht, erzählt Mitgründer Niccolo Lapini im Gespräch mit Gründerszene. Sein Lieferdienst für Mittagessen startete Anfang 2019 in der bayrischen Landeshauptstadt. Ähnlich wie der Berliner Anbieter Smunch können Firmenkunden über das Portal Lunch für ihre Mitarbeiter bestellen – eine Art Kantinenersatz.

Anzeige

Bella & Bona beschäftige Köche, die täglich dieselben 15 Gerichte zubereiten. Die Mitarbeiter der teilnehmenden Unternehmen können online auswählen, ob und welches Menü sie haben wollen. Salat und Kuchen gibt es ebenfalls. Jeden Monat wechsele das Angebot. Arbeitgeber bezuschussen das Mittagessen mit etwa drei Euro, die Angestellten zahlen weitere vier bis sechs Euro für den Lunch. Weitere Gebühren von seinen Kunden verlange Bella & Bona nicht, so der CEO.

Seltener Menüwechsel für höhere Margen

Smunch wiederum lässt sein Mittagessen bei Partnerrestaurants kochen, holt die Gerichte dann ab und liefert sie mit eigenen Fahrern aus. Dieses Modell hat vor einem Monat zu Problemen geführt. Bella & Bona geht einen anderen Weg. Die Wahlmünchener haben sich für eigene Lieferküchen entschieden, um höhere Margen zu erwirtschaften, so Lapini. Wenn der Lieferdienst über einen längeren Zeitraum dieselben Gerichte kocht, könne er den Einkauf der Zutaten besser planen.

Ein Beispiel: Sind am Ende des Tages beispielsweise noch vier Kilo Tomaten und 15 Fischfilets übrig, können diese am nächsten Tag verwertet werden. Wäre ein anderes Rezept im Menüplan, gäbe es für die Lebensmittel keine Verwendung und sie müssten im schlimmsten Fall entsorgt werden. Obendrein habe das Konzept den Vorteil, dass es nur einen Standort gibt, an dem das Essen zubereitet und verpackt wird und erfordere nicht wie bei Smunch zusätzliche Transportwege.

Prominente Geldgeber

Zu den Kunden von Bella & Bona gehören laut der Website Siemens, Sono Motors und Holidu. Im März eröffne der Lieferdienst seinen zweiten Standort in Frankfurt, im Herbst sei Berlin geplant, so Lapini. Der Italiener hat das Startup 2018 mit Matteo Cricco und dem Gründungsinvestor Niccolò Ferragamo aufgebaut.

Deutschland sei für das Trio ein lukrativerer Markt als ihr Heimatland, da es ähnliche Dienste in Italien bereits gebe, sagt Lapini. Im Januar sammelte das Team knapp drei Millionen Euro unter anderem vom Silicon-Valley-VC Plug and Play Ventures, dem Foodora-Mitgründer Emanuel Pallua, Ex-Rocket-Internet-Manager Alexej Habinski und Cherry-Ventures-Chef Filip Dames ein. Ende 2020 wolle Bella & Bona dann eine Series A abschließen, um in weitere Länder zu expandieren.

Foodtech: Foodora-Gründer Emanuel Pallua gründet neues Rocket-Startup aus Im November hat Foodora-Mitgründer Emanuel Pallua den Lieferdienst verlassen. Jetzt widmet er sich mithilfe von namhaften Investoren einem neuen Foodtech-Projekt.

Bild: Bella & Bona