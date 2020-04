Das Berliner Restaurant „Nobelhart & Schmutzig“ zählt zu den besten der Hauptstadt. Aktuell ist das Sterne-Restaurant natürlich geschlossen. Doch Inhaber Billy Wagner hat zu Beginn der Corona-Krise schnell umgesteuert: Seit Mitte März liefert sein Team wechselnde vorbereitete Menüs aus. Für 70 Euro pro Person bekommen Gourmets in dieser Woche unter anderem Sauerteigbrot, Walnussöl, Salat mit Dressing, Sud aus getrockneten Pilzen und Kalbsleberspätzle. Geliefert wird in Kartonschachteln und kostenfrei innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings, bei Abholung gibt es zehn Prozent Rabatt.

Auch das Michelin-Restaurant „Cookies Cream“ bringt mittlerweile vorbereitete Zutaten für ein Menü nach Hause. Das „Ernst“, das einige Köche als das beste Restaurant Berlins bezeichnen, hat in den vergangenen Wochen eine Kiste mit Obst, Gemüse, Milch, Fleisch und Fisch von seinen Lieferanten ausgeliefert.

Profitieren sollen von diesen Angeboten nicht nur die Restaurants, sondern auch deren Lieferanten. Denn gerade das „Ernst“ und „Nobelhart & Schmutzig“ sind dafür bekannt, nur die besten Zutaten einzukaufen und dafür kleine Produzenten ausfindig zu machen. Diesen brechen in der aktuellen Krise die Abnehmer weg.

Startups sind mit ähnlichen Konzepten gescheitert

In den sozialen Netzwerken reagierten die Follower begeistert auf die alternativen Angebote der Restaurants. Als das „Ernst“ ankündigte, eine Kiste mit Zutaten ausliefern zu wollen, kommentieren rund 280 Personen, dass sie das Angebot nutzen würden.

Dass der langfristige Erfolg der in der Not geborenen Konzepte fraglich ist, zeigen mehrere gescheiterte Food-Startups. Das Berliner Unternehmen Eating with the Chefs von Clemens Riedl und Chanyu Xu hatte es 2017 mit einer ähnlichen Idee probiert: Ausgeliefert wurden Kochboxen mit Zutaten für Gerichte, die schmecken und aussehen sollten wie im Nobelrestaurant. Fertig gegart und luftdicht in Vakuumbeuteln verpackt, kamen sie bei den Kunden an. Trotz eines Millioneninvestments von Peter Thiels Founders Fund und Holtzbrinck Ventures gaben die Gründer Anfang 2018 auf.

Ebenfalls gescheitert: Bonativo von Rocket Internet. Das im Januar 2015 gestartete Unternehmen lieferte Lebensmittel von regionalen Händlern direkt zum Kunden. Im Sommer 2016 wurde das Konzept aufgrund mangelnder Nachfrage eingestellt. Auch das Berliner Startup Gegessen wird immer, das regionales Obst, Gemüse, Milch oder Butter nach Hause brachte, musste sein Hauptgeschäft aufgeben und bietet heute nur noch Körbe mit Obst und Gemüse für Büros an. Lediglich Frischepost ist in diesem Segment noch aktiv – allerdings nur in Hamburg, Mainz und Wiesbaden, dort aber erfolgreich.

Lieferung von Lebensmitteln herausfordernd

Die Liste dieser gescheiterten Food-Startups zeigt: Die Lieferung von Lebensmitteln ist kompliziert und selten skalierbar. Denn die Kunden sind nur dann zufrieden, wenn die Produkte unbeschädigt bei ihnen eintreffen, die Kühlkette eingehalten wird und die Verpackung kaum Müll produziert. Es gibt wenige Hoffnungsträger im Markt – darunter auch Hellofresh aus Berlin, das mit hunderten Millionen von Investoren ein funktionierendes Geschäft aufbauen konnte. Der Hype um die Food-Anbieter ist in der Startup-Szene jedoch vorbei.

Die Top-Gastronomen Berlins werden sich mit dem improvisierten Angebot zwar kurzfristig behelfen, aber kaum über einen langen Zeitraum retten können.

