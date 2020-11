„Er schmeckte wie Fleisch“ und „sah aus wie Fleisch“, schreiben die Autoren von Öko-Test über den veganen Burger von Beyond Meat. Geschmacklich überzeugt der Startup-Pattie im Pflanzenburger-Vergleich also. Trotzdem schneidet er insgesamt nur mit der Note ausreichend ab – also der Schulnote 4.

Beyond Meat wurde 2009 von Ethan Brown gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Kalifornien war einer der ersten Anbieter von Fleischimitaten. Um die Burger der Firma entstand in den vorherigen Jahren ein regelrechter Hype. Investoren wie Leonardo DiCaprio, Bill Gates und Tyson Foods finanzierten das Startup mit ingesamt 122 Millionen Dollar. Im Mai 2019 ging Beyond Meat an die Börse und ist dort derzeit rund acht Milliarden US-Dollar wert.

Der größte Makel: Im Pattie befinden sich Rückstände von Mineralöl. „Stark erhöht“ sei die Belastung, resümiert Öko-Test. Das war vergangenes Jahr schon so. Auch damals testete Öko-Test verschiedene Fleischimitate, Beyond Meat bekam auch dabei wegen des Mineralöls nur die Note ausreichend. Bei dem Öl handelt es sich um die gesättigten Kohlenwasserstoffe MOSH. Sie gelangen laut des Lebensmittelchemischen Instituts über verschiedene Wege ins Essen. Etwa über Verpackungen aus Altpapier, Transportsäcke aus Jute oder ölende Produktionsmaschinen. Problematisch ist, dass solche Ölbestandteile vom Körper leicht aufgenommen werden und sich in Organen anreichern, wie das Institut schreibt. Leber oder Herz könnten dadurch erkranken.

Viel Fett, dafür keine Gentechnik

Gesund ist der Beyond-Meat-Burger also nicht – schon gar nicht, weil er rund 20 Gramm Fett pro 100 Gramm und den bedenklichen Zusatzstoff Hefeextrakt enthält. Auf seiner Website stellt es das US-amerikanische Unternehmen so dar, als seien die Produkte gesund. Es betont dabei vor allem den „hohen Eiweißgehalt“ des Fake-Fleischs.

Auch sonst läuft es bei Beyond Meat nicht ideal. Das Unternehmen setzte im dritten Quartal 80 Millionen Euro um statt prognostizierten 110 Millionen Euro. Das ließ den Aktienkurs am vergangenen Montag um 28 Prozent einbrechen.

Besser als Beyond Meat schnitt bei Öko-Test der Vegane Mühlen Burger von Rügenwalder ab. Er hat laut Studie keine Mineralölbestandteile und nur halb so viel Fett. Dafür besteht er allerdings zu Teilen aus gentechnisch verändertem Soja. Darauf wiederum verzichtet Beyond Meat dem Test zufolge. Trotzdem erhält Rügenwalder für seinen Vegan-Pattie die Note gut.

Insgesamt zeigt der Test aber auch: Deutsche Startups sind im weltweiten Markt für Fake-Fleisch kaum präsent. Neben Beyond Meat stehen hinter den getesteten Burgern Lebensmittelkonzerne wie Rügenwalder oder Supermarktketten wie Aldi. Hiesige Jungfirmen mischen in dieser Branche selten mit. Das Düsseldorfer Startup Likemeat etwa entwickelt Fleischimitate, aber keine Burger-Patties. Allerdings ist Likemeat nicht länger deutsch: Die Firma wurde vor wenigen Wochen vom kanadischen Unternehmen Livekindly aufgekauft.





Bild: Beyond Meat