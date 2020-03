Andi Wieser blickt sichtlich stolz in die Kameras. Gerade hat sich sein Start-up Byprotex beim Münchner Businessplan-Wettbewerb unter die ersten zehn vorgeschoben – ein wichtiger Zwischenerfolg für den 42-Jährigen und seine drei Mitgründer. Noch wichtiger ist ihm die Mission von Byprotex. Dabei geht es um die ganz großen Themen dieser Zeit: Energiewende, Lebensmittelverschwendung, Digitalisierung. Der gemeinsame Nenner für die großen Ziele? Schlachtabfälle.

Byprotex soll, wenn alles nach Plan des promovierten Betriebswirtschaftlers läuft, Transparenz in einen bisher weitgehend verborgenen, milliardenschweren Markt bringen. In einen Bereich, der sich mit den Resten des Fleischkonsums befasst: Knochen, Borsten, Fette, Blut und Innereien des Schlachtviehs, aber auch Abfälle aus der Lebensmittelproduktion, Fischabfälle, pflanzliche Nebenprodukte. Jedes Jahr fallen davon unglaubliche Mengen an.

Nur gut die Hälfte des Schlachtgewichts ist für den menschlichen Verzehr geeignetes Fleisch, rund 42 Prozent der Tonnage, die die 5000 deutschen Schlachtbetriebe durchlaufen, sind sogenannte tierische Nebenprodukte, rechnete die Heinrich-Böll-Stiftung einmal vor. Die Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, FAO, geht von 1,3 Milliarden Tonnen weltweit jährlich aus. Ein Drittel davon gehe verloren oder werde verschwendet, zu Kosten von 680 Milliarden Dollar allein in den Industrieländern.

Aus den Abfällen werden Seifen und Gummibärchen

Das Material mag unappetitlich sein: Borsten, Hufe, Innereien und vieles mehr. Aber es ist auch wertvoll. Aus der Sicht von Biochemikern handelt es sich großenteils um Fette und Proteine, die sich in spezialisierten Betrieben, bei sogenannten Renderern, durch thermische und chemische Verfahren großenteils rückgewinnen und nutzen lassen.

Aus Knochenfett etwa kann man Stearin für Seife gewinnen, Glycerin für Farben, Cremes oder Sprengstoffe. Knochenmehl wird zu Dünger oder Futterzusätzen. Heimtierfutter ist ein wichtiger Absatzkanal. Gelatine aus Schweineschwarten steckt in Gummibärchen und Fruchtgummi.

Doch zwischen Schlachtbetrieben und Verwendern gebe es keinen funktionierenden Markt, sagt Wieser. Eine Handvoll etablierter Makler teile sich vielmehr traditionell das Geschäft und kassiere dabei „sehr hohe Margen“ bis zu 40 Prozent. Dies sei möglich, weil niemand außer ihnen über die relevanten Informationen zu Mengenströmen, Abnehmern und Anbietern verfüge.

Denn die Abwicklung werde wie in alter Zeit durchweg über persönliche Kontakte, Telefon oder Fax abgewickelt. „Der Markt ist komplett undigital, und die Zeche zahlt der Verbraucher“, meint der Gründer. Denn die Preise für die Nebenprodukte, die in so vielen Alltagsgegenständen stecken, seien auf diese Weise unnötig hoch, das Material unnötig knapp.

Das Ziel: ein Amazon für Schlachtabfälle

Byprotex, so das Geschäftsmodell, soll als digitale Plattform Transparenz in diese abgeschottete Welt bringen. Dabei werden Techniken wie Blockchain eingesetzt, um die Rückverfolgbarkeit sicherzustellen, zugleich erfolgt automatisch die Dokumentation von Unterlagen wie Wiegeschein, Lieferschein, Zahlungsmanagement oder die Prüfung von Umsatzsteuernummern. 1,5 Prozent des Handelsvolumens will Byprotex als Gebühr kassieren. Am Ende, so stellen es sich die Firmenstarter vor, soll eine Art Amazon für Schlachtabfälle herauskommen.

Wieser und seine Mitgründer – allesamt IT-Spezialisten – wissen, dass das Vertrauen der möglichen Geschäftspartner das wichtigste Kapital des Jungunternehmens ist. Die Top-Position im Businessplan-Wettbewerb, hoffen die Gründer, zahle darauf ein. Doch Vertrauen ist schwer zu gewinnen, zumal die Platzhirsche der Branche logischerweise auf den digitalen Eindringling nicht gut zu sprechen sind. Immerhin kann Byprotex auf erste Kunden verweisen, darunter die Berndt Group aus Oberding, einer von rund drei Dutzend Verarbeitern von tierischen Nebenprodukten in Deutschland.

Öffentlichkeit und Politik will das bayerische Start-up mit dem Argument überzeugen, dass es auch für die Umwelt besser sei, wenn Anbieter und Käufer effizient zusammengebracht werden. Momentan gehe zu viel wertvolles Material verloren und müsse vernichtet werden, weil Verkäufer und Interessenten nicht immer voneinander erfahren.

Biodiesel aus Schlachtabfällen

Denn die Verarbeitung ist komplex. Seit in der BSE-Krise vor einem Jahrzehnt Tiermehl als Futter unter Verdacht geriet, zur Verbreitung der heimtückischen Krankheit beigetragen zu haben, sind die Vorschriften strenger geworden.

Die tierischen Nebenprodukte sind gesetzlich in drei Kategorien eingeteilt: Materialien mit hohem, mittlerem und geringem Risiko. Während Hochrisiko-Reste, die etwa von Heim- oder Labortieren stammen können, verbrannt oder technischen Anwendungen zugeführt werden müssen, wird aus dem besten Ausgangsstoff zum Beispiel Tierfutter oder Rohstoff für Hautcremes.

Ein großer Teil der Nebenprodukte aller Risikoklassen geht jedoch in die Energiewirtschaft. Im Jahr 2018 wurden nach Angaben des Fachblatts „International Magazine of Rendering“ in der EU 960.000 Tonnen Biodiesel aus den Überbleibseln tierischer Karkassen erzeugt. In Deutschland liegt der Anteil nach Angaben des Verbands der Biokraftstoff-Industrie erst bei zwei Prozent – viel Platz nach oben. Denn Palmöl, ein anderer Rohstoff der Branche, ist wegen der Umweltfolgen seiner Erzeugung ins Gerede gekommen. Besser genutzt, könnten die Fette aus den Schlachthäusern so einen Beitrag zur Energiewende liefern.

Tierische Nebenprodukte können auch dazu beitragen, den Eiweißhunger der Welt besser zu decken – als Alternative zu importiertem Soja. So rechneten Umweltschützer laut Heinrich-Böll-Stiftung einmal vor, dass für die Produktion von einer Tonne Fleisch derzeit mindestens 1,7 Tonnen Sojabohnen erzeugt und dafür 6600 Quadratmeter Regenwald gerodet werden müssten. Vielleicht haben die Juroren auch daran gedacht, als sie Byprotex dieser Tage auch bei der „Unicorn Battle“ in Frankfurt auf ein Siegerplätzchen setzten und Wieser so in einer Woche gleich zwei Start-up-Preise abräumen konnte. Das entscheidende Rennen um die potenziellen Kunden hat er noch nicht gewonnen.

