Essen könne man nicht digitalisieren, lautete lange Zeit die Meinung von Managern der Food-Branche. Durch die Corona-Krise bekommt das Thema neuen Rückenwind. Die Deutschen testen Lieferdienste, lassen sich Wein nach Hause schicken oder zwingen kleine Händler, es mit einem Onlineshop zu versuchen. In dieser Woche schauen wir uns an, was die Krise für solche Unternehmen bedeutet und ob der Trend auch nach dem Lockdown anhält.

Einen besseren Zeitpunkt für den Launch seines Startups hätte sich Thomas Winther kaum aussuchen können. Am 2. März, wenige Tage vor Beginn der Coronakrise, ging der Däne mit Winejump online. Über den Online-Marktplatz können Kunden ihren Wein direkt bei Winzern aus dem europäischen In- und Ausland ordern. Pro verkaufter Flasche erhält Winejump einen Euro.

Dass das Coronavirus nur wenige Wochen nach dem Start halb Europa lahmlegte, kann Winther rückblickend wohl als glücklichen Zufall verbuchen. Gastronomien sind vorerst geschlossen, Weinproben in größeren Gruppen untersagt – viele Winzer und deren Kunden sind plötzlich auf Online-Alternativen wie Winejump angewiesen.

Das macht sich für das Startup bezahlt: „Die Zahl der Weingüter, die ihren Wein auf unserer Plattform verkaufen, ist seit dem Start von 150 auf 330 gestiegen“, rechnet Winther im Gespräch mit Gründerszene vor: „Ein Zuwachs von 15 Prozent – jede Woche.“ Der Gründer ist froh, dass sich aktuell viele Winzer bei ihm melden, um auf seiner Plattform gelistet zu werden. Eigentlich hatte er Geld eingeplant, um diese anzuwerben. Zahlen zu seinen bisherigen Umsätzen nennt Winther nicht. Nur so viel: „Wir erfüllen die selbst gesteckten Ziele.“

Onlinekäufe von Wein noch eine Randerscheinung

Die Zahlen spiegeln den gegenwärtigen Trend im Weinhandel wider. Denn in der Corona-Krise wird weniger außer Haus getrunken und dafür mehr für zu Hause gekauft – auch online. „Wir profitieren davon, dass die Menschen nicht unterwegs sind und in Restaurants oder Bars ein schönes Glas Wein genießen können“, sagt Christian Fricke, Geschäftsführer des Onlineshops Wine in Black.

Seit im März ein bundesweites Kontaktverbot verhängt wurde, verzeichnet das Berliner Startup deutlich mehr Umsatz als zu dieser Jahreszeit üblich. „Natürlich haben wir vor Ostern immer einen Anstieg der Bestellungen und auch etwas größere Warenkörbe, wir würden aber circa 30 bis 40 Prozent allein den Effekten der Corona-Krise zuschreiben“, so Fricke. Auch beim Online-Marktplatz Vivino zeigt man sich auf Anfrage erstaunt von der Bestellflut: Am 22. März, dem Tag, an dem Bundeskanzlerin Merkel das Kontaktverbot ankündigte, sei der Händlerumsatz im Jahresvergleich um 287 Prozent gestiegen.

Vergorener Traubensaft zeigt sich als krisenfestes Konsumgut, neben Klopapier und Mehl. Und künftig auch als Dauerbrenner unter Onlinebestellern? Bisher sprechen Marktdaten klar dagegen. Zwar wurden 2018 mit Weinen in Deutschland rund sieben Milliarden Euro umgesetzt. Laut aktueller „Deutscher Wein“-Statistik wird Wein allerdings zu 78 Prozent im klassischen Lebensmittelhandel eingekauft, davon zur Hälfte bei Discountern. Der Onlinehandel dagegen kam 2018 auf einen Marktanteil von gerade einmal vier Prozent. Wie kann das sein?



Bild: Winejump/Wine in Black