Der Berliner Essenslieferdienst Delivery Hero spielt seit einer Woche in der gleichen Liga wie Adidas, Siemens und BMW. Die Deutsche Börse hat das neun Jahre alte Unternehmen am vergangenen Montag in den Dax befördert. Während der Aktienkurs Anfang Juli nach drei Jahren an der Börse erstmals die 100-Euro-Marke knackte und auf ein Allzeithoch von 108,65 Euro sprang, ist er nun im Sinkflug.

Seitdem am Abend des 19. August bekannt gegeben wurde, wer das insolvente Dax-Unternehmen Wirecard ersetzen wird, springen die Anleger ab. Da lag die Aktie bei 100 Euro – ein letztes Mal. Zum Handelsstart vergangene Woche Montag war das Papier nur noch 96 Euro wert, am Freitag erreichte der Kurs mit 86 Euro den Tiefpunkt. Ein Minus von zehn Prozent innerhalb der ersten Woche. Und etwa eine Milliarde Euro Verlust bei der Börsenbewertung.

Anleger verlieren Mut

Zeichnet sich bei Delivery Hero bereits der Fluch des Dax-Aufstiegs ab? Beobachtungen und Studien der vergangenen Jahre zeigen, dass ein Großteil der Index-Neulinge vor dem Aufstieg ein Hoch verzeichnen und im ersten Jahr immens an Wert verlieren. Experten begründen die Kursentwicklung damit, dass bei der Ankündigung viele Investoren auf einen Gewinn spekulieren und einsteigen – das Interesse dann aber abflacht und sich die Aktien dadurch schlechter als der Dax-Durchschnitt entwickeln. Laut einer aktuellen Studie des Family Offices HQ Trust schneiden Neulinge nach einem Jahr mit durchschnittlich 14 Prozentpunkten Unterschied zum Index ab.

Bei Delivery Hero war das Allzeithoch in etwa zu dem Zeitpunkt erreicht, als der Essenslieferdienst erstmalig als Dax-Kandidat gehandelt wurde. In den vergangenen Tagen stand das Unternehmen mehrfach in der Kritik, ohne Deutschlandgeschäft und die baldige Aussicht auf Gewinne kein geeigneter Dax-Kandidat zu sein. Die Halbjahreszahlen, die CEO Niklas Östberg am Donnerstag veröffentlichte und die hohen Verluste haben vielen Anlegern den Mut genommen. Zu risikoreich ist eine Firma mit einem Minus von 433 Millionen Euro in nur sechs Monaten.

CFO Emmanuel Thomassin sieht den sinkenden Kurs gelassen: „Anstatt uns auf kurzfristige Aktienkursbewegungen zu konzentrieren, haben wir uns immer dafür eingesetzt, in unser langfristiges Wachstum zu investieren.“ Auf die Frage, ob er den Dax-Einstieg bereut, weil der Aktienkurs von Delivery Hero wie auch bei anderen Neulingen sinkt, sagt er nur, dass er stolz über die Listung sei. „Der Aktienkurs hat sich seit dem IPO 2017 mehr als verdreifacht. Wir sind zuversichtlich, dass unser Geschäftsmodell langfristig angelegt ist und dass sich unsere Strategie auszahlen wird.“



