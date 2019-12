Delivery Hero hat sämtliche Anteile am Berliner Startup Honest Food übernommen. Das gab die Good Brands AG, eine Anteilseignerin der Ghost-Restaurant-Kette, am Samstag in einer Mitteilung bekannt. Die Kaufverträge seien am 20. Dezember unterschrieben worden, die Transaktion sei für das erste Quartal 2020 geplant, heißt es. Robin Steps, Mitgründer von Honest Food, wollte die Übernahme durch Delivery Hero auf Nachfrage von Gründerszene nicht kommentieren. Delivery Hero war bisher nicht für ein Statement zu erreichen.

Das Startup arbeitet mit Restaurants zusammen, die das Lieferessen verschiedener Honest-Food-Marken – etwa Blattgold und Holy Chicken – kochen und ausfahren. Durch den Rückzug von Foodora und Deliveroo mussten die Berliner einige Rückschläge verkraften, da sie vor allem über diese beiden Plattformen ihr Essen angeboten hatten. Kunden können die Bowls, Burger und Burritos nun über Lieferando oder die Websites der jeweiligen Marken bestellen.

Wie viel Geld Delivery Hero für das Ghost-Restaurant-Startup bezahlt hat, ist nicht bekannt. Im Sommer steckten Investoren wie Index und Creandum einen achtstelligen Betrag in das Liefer-Startup. Den Gründern Steps und Sebastian Klein gehörten zuletzt noch 55 Prozent.

Interessant ist, dass Honest Food auch in Deutschland aktiv ist. Seinen Heimatmarkt hat Delivery Hero vor einem Jahr an Takeaway verkauft. Der Konzern könnte das Netz an Lieferküchen also nutzen, um wieder auf den deutschen Markt zu gehen.

Bild: Delivery Hero